2022'ye girerken belediye başkanlarının başarı oranları açıklandı - Son Dakika

2022'ye girerken belediye başkanlarının başarı oranları açıklandı

İSTANBUL - 2021 yılını geriye bırakıp 2022 yılına girerken mega kentteki 39 ilçe belediyelerinde memnuniyet esaslı kamu oyu araştırması yapıldı. Şirket, araştırmayı hem birebir canlı yüz yüze hem de telefon anketi ile gerçekleştirdi. 2021 yılının en başarılı ilçe belediyelerinde Anadolu yakasının genç ilçesi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz birinci, Kartal Belediyesi ikinci, Kağıthane İlçe Belediyesi de üçüncü seçildi.

Sonar Araştırma, Türkiye genelinde ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarına yönelik Kasım Ayı'nda yaptığı bir anketi paylaştı. İstanbul için yapılan 'En başarılı belediye başkanları' anketine göre de başarı oranı yüzde 67.1'le en yüksek olan belediye başkanı İstanbul'un genç ilçesi Çekmeköy'ün 3 dönemdir başkanlığını yapan Ahmet Poyraz oldu. İkinci 66,3 ile CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, üçüncü ise yüzde 65,6 ile AK Partili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin oldu.

Hakan Bayrakçı anketin nasıl yapıldığını anlattı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, araştırmanın, 1 Eylül - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Araştırmanın nasıl yapıldığını ifade eden Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Bu araştırma ilçelerin mukayesesiydi. Yani daha önce büyükşehirlerin ve normal kentlerin mukayesesini yapmıştık. Bazılarında yüz yüze anket yöntemiyle bazılarında da telefonla anket yöntemiyle yapıldı. Bazı ilçelerde 500, 450 kişiyle bazı ilçelerde binin üstünde kişiyle görüşülerek yapıldı. İstanbul'da en başarılı ilçe belediye başkanı olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz çıktı. Birinci belediye Adalet ve Kalkınma Partili Çekmeköy Belediyesi, 2. Belediye Cumhuriyet Halk Partili Kartal Belediye Başkanı, 3. yine AK Partili, İstanbul'un sıralaması böyle" dedi.

Başarının sırrı; genel hizmetlerin yanı sıra korona döneminde yapılan sosyal çalışmalar ve halkla iç içe olmak

Ankette seçmenin başarı olarak neleri gördüğünü de anlatan Bayrakçı, "Seçmen koronayı çok ciddiye alıyor. Yani bir belediye korona konusunda şayet iyi hizmet vermişse, nedir iyi hizmet? Dezenfektan dağıtımı, maske dağıtımı, sosyal yardımlar, sokakların temizlenmesi, denetim gibi konular başkanın başarı oranına çok etki ediyor. Dolayısıyla koronavirüs ölçü oluyor. Demek ki Çekmeköy Belediyesi ve Başkan Ahmet Poyraz koronada bu saydığımız hususlarda başarılı olmuş. Bir de, başkanların sokakta dolaşmaları da etkili oluyor sanırım. Mesela bakıyorum ilk 5'e giren, 6'ya giren başkanlar hep çok gezen başkanlar. Yani, Facebook, twitter ya da Instagram hesaplarını incelerseniz başarılı belediye başkanları çok dolaşıyorlar, fotoğraflardan anlıyorsunuz en azından. Devamlı, her gün ya da 2 günde bir, 3 günde bir esnafı, oturanları vesaire dolaşmaya çıkıyorlar. Koronadaki hizmetler, başkanların halkla iç içe olması, dolaşması, bir de seçmenin gözle gördüğü genel hizmetler çok etki etmiş durumda." şeklinde konuştu.