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2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak - Son Dakika

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak

29.12.2021 15:48
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Şuşa olacağını belirterek "Şuşa zaten uzun yıllar sonra esaretten kurtarıldı ve Azerbaycan'ın eskiden de kültür şehriydi orası. Şimdi bütün o yıkımdan sonra tekrar ihya ediliyor Şuşa, 2023 de Şuşa'ya yakışırdı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Şuşa olacağını belirterek "Şuşa zaten uzun yıllar sonra esaretten kurtarıldı ve Azerbaycan'ın eskiden de kültür şehriydi orası. Şimdi bütün o yıkımdan sonra tekrar ihya ediliyor Şuşa, 2023 de Şuşa'ya yakışırdı" dedi.

Bakan Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) Bursa'nın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ersoy, Uludağ Alan Başkanlığının statüsüyle ilgili soruya, birkaç ay içinde yasa değişikliğinin gerçekleşmesini beklediklerini, olumlu dönüş almayı umduklarını söyledi.

Kültür başkenti konusuyla ilgili kendilerinin sadece aday gösterebildiklerini ifade eden Ersoy, "Bundan sonraki belli zaten Şuşa olacak. Şuşa zaten uzun yıllar sonra esaretten kurtarıldı ve Azerbaycan'ın eskiden de kültür şehriydi orası. Şimdi bütün o yıkımdan sonra tekrar ihya ediliyor Şuşa, 2023 de Şuşa'ya yakışırdı. Bursa 2018'den beri çok istiyordu, fazlasıyla yerine getirilmesi gerekenleri yerine getirdi. Türkiye'de birçok şehir kültür başkenti olma kapasitesine sahip. İnşallah başka şehirler de Bursa'yı izleyecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın nihai hedefinin Avrupa Kültür Başkentliği olduğunu aktaran Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının şehrin önünü açacağını belirtti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bursa ile ilgili çalışmalara başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

" Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan ziyaretçi alıyormuş zaten Bursa. Ama şimdi biz kültür başkenti olmasıyla birlikte Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan ve diğer Türki cumhuriyetlerden de yoğun ziyaretçi alacağını düşünüyoruz. İkinci bir hedefimiz de kalış sürelerini uzatmak. Genellikle geçiş güzergahı olarak kullanılıyor Bursa, aslında çok fazla potansiyeli var, gastronomisi de buna müsait, kültürel alanları ve arkeolojik noktaları da buna müsait. Bir veya iki gecelik konaklamaların noktası haline getirmek istiyoruz. Bugüne kadar geçmişte kültür başkenti seçilen illerle karşılaştırdığımızda konaklama altyapısının da çok iyi olduğunu görüyoruz."

Tanıtım konusunda ellerindeki personel ve imkanların çok kuvvetli olduğunu aktaran Ersoy, bu alanda Türkiye'nin önde gelen ülkelerden biri konumunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak

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Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası, Azerbaycan, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti esaretten kurtarılan Şuşa olacak - Son Dakika


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