Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 19 bin 940 şüphelinin yakalandığını ifade etti.
X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara" yönelik düzenlenen operasyonlarda;
Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok.
Geçen hafta da; Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;
Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım."
Son Dakika › Politika › 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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