Meclis yarın açılıyor: Gündem de EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesi var - Son Dakika
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Meclis yarın açılıyor: Gündem de EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesi var

02.01.2023 11:10
Meclis yarın açılıyor: Gündem de EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesi var

23 Aralık'ta tatil ilan edilen Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi ise oldukça yoğun olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek. Ayrıca başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra ise Genel Kurul süreci başlayacak.

Yeni yılda Meclis ilk toplantısını 3 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. 2023 yılının gündemleri ise oldukça yoğun olacak. TBMM'nin yeni yılda görüşeceği konular arasında EYT, başörtüsü düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi başlıklar yer alıyor.

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞILACAK

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurul'da salı günü yapılacak. Ayrıca Meclis Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için mesaisini sürdürecek.

EYT VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Genel Kurul'da bir diğer konuşulacak konu ise , Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri olacak. Bu konular da yine Meclis'in gündemine gelecek.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin de, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra Genel Kurul süreci başlayacak.

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Meclis Genel Kurulu, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

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