Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete\'de olacak, en az 3 bakan değişecek

Politika

23 Şubat'ta yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetimi kadrolarında kapsamlı değişim bekleniyor. Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor. Asya turu dönüşünde de değişimle ilgili sinyali vermişti.

ERDOĞAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Asya turu dönüşü Kabine değişikliğiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu. Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"CUMA GECESİ RESMİ GAZETE'YE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ankara'da kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Kabine değişikliği ile ilgili cuma gecesini işaret ederek şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti'nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz.Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir."

"EN AZ 3 BAKAN DEĞİŞECEK SÖYLEMİ DİLE GETİRİLİYOR"

AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin. Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."