Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişecek - Son Dakika
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Politika

Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişecek

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23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti kongresi öncesi, kabine değişimi merakla bekleniyor. Asya turu dönüşünde yaptığı açıklamada kabine değişimi sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisleri hareketlendirdi. Son gelen kulis bilgisine göre cuma gecesi Resmi Gazete ile değişecek bakanların isimlerinin netleşeceği ifade ediliyor. Bu değişimin en az 3 bakan ve üzerinde olacağı belirtiliyor.

20.02.2025 10:08  Güncelleme: 10:22
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23 Şubat'ta yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetimi kadrolarında kapsamlı değişim bekleniyor. Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor. Asya turu dönüşünde de değişimle ilgili sinyali vermişti.

ERDOĞAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Asya turu dönüşü Kabine değişikliğiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu. Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"CUMA GECESİ RESMİ GAZETE'YE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ankara'da kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Kabine değişikliği ile ilgili cuma gecesini işaret ederek şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti'nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz.Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete'ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir."

"EN AZ 3 BAKAN DEĞİŞECEK SÖYLEMİ DİLE GETİRİLİYOR"

AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin. Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."

Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete\'de olacak, en az 3 bakan değişecek

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Kabine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çetin Çelik:
    Senide değiştirebilsek keşke 92 115 Yanıtla
  • Apple User:
    milli eğitim ticaret turizm spor içişleri 76 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne farkedecek biri lacivert biri mor 62 15 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Turizm bakanı değişirse şaşırmış gibi yaparız 45 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    YE BABAM YEEE, BİRİ GELSİN BİRİ GİTSİN MEMLEKETİN MALI DENİZ YEDİRMEYEN NEYSEEE 36 12 Yanıtla
  • Erkan Güven:
    Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz haricindeki hepsi değişmeli 21 25 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Herkes koltuk sevdasında,işini yapan yok...Bir o geliyor... bir bu geliyor... 35 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Öncelik şimşeyin gitmesi gerekiyor ekonomi ilgili hiç bir hedefi tutmadı yalan üstüne yalan halkı kandırmaya devam 29 5 Yanıtla
  • Ser:
    Ne değişecek? Bundan önce ne değişti? Değiştiren değişirse sonuç farklı olur 25 3 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    birtane ahlak bakani tın 25 2 Yanıtla
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