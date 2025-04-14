26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan - Son Dakika
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Politika

26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

Asal Araştırma'nın 21-28 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete göre, vatandaşlar hükümeti en çok savunma sanayisi (%56) ve dış politika (%52,5) alanlarında başarılı buluyor. Ankette hükümetin bu iki alandaki performansı dikkat çekerken, diğer alanlarda başarı oranları daha düşük kaldı.

14.04.2025 15:19
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Türkiye'de vatandaşların fikir ve görüşlerine ışık tutan anketlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Asal Araştırma, 21-28 Mart tarihleri arasında çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Ankette vatandaşlara, birçok konu başlığında hükümeti ne kadar başarılı bulduklarına ilişkin bir soru yöneltildi. Vatandaşların hükümeti en başarılı bulduğu konular ise dikkat çekti. Hükümetin en başarılı bulunduğu konu savunma sanayisi olurken, onu dış politika izledi.

Vatandaşlara "Size, aşağıda okuyacağım konularla ilgili hükümeti ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltilirken, savunma sanayisi yüzde 56 ile hükümetin en başarılı bulunduğu konu oldu. Vatandaşların yüzde 21,4'ü ise hükümeti bu alanda başarısız buldu. Yüzde 22,6'sı ise 'ne başarılı ne değil' yanıtını verdi.

26 ilde anket yapıldı! İşte hükümetin en başarılı bulunduğu alan

İKİNCİ SIRADA DIŞ POLİTİKA VAR

Yapılan araştırmaya göre; vatandaşlar hükümetin en başarılı olduğu ikinci konunun ise dış politika olduğu görüşünde. Dış politikada vatandaşların yüzde 52'5'i hükümeti başarılı bulurken, yüzde 27,9'u ise başarısız buldu. Yüzde 19,6'lık dilim ise 'ne başarılı ne başarısız' yanıtını verdi.

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Politika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo:
    ıq seviyemizin neden çok düşük olduğu belli oluyor =) 6 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    size soru soran yoksa anket gecersız olur 4 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ak partililer tarafından bile Adalet ve Kalkınma alanında başarısız bulunmuş :)) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan - Son Dakika
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