ORC Araştırma Şirketi, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde 26 ilde 2.350 kişiyle yaptığı "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre seçmenin oy tercihinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.
Ankette en yüksek oyu alan parti yüzde 32,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP'yi yüzde 28,2 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip ederken, üçüncü sırada yüzde 7,5 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yer aldı.
Son Dakika › Politika › 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında - Son Dakika
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