Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken SER-AR araştırma şirketi, 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 29.7 ile CHP'den yana görüş bildirirken, yüzde 28.1'lik kesim ise AK Parti'den yana tavır aldı.
Ankete göre en büyük sürprizi ise yüzde 7'lik seçim barajını geçen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi yaptı.
İşte seçim anketinde partilerin oy oranları;
Son Dakika › Politika › 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var - Son Dakika
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