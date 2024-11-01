26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var - Son Dakika
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Politika

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

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SER-AR araştırma şirketinin 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketine göre; yüzde 29.7 ile CHP birinci parti, yüzde 28.1 ile AK Parti ikinci parti oldu. Ankette Yeniden Refah ve Zafer Parti'nin yüzde 7'lik seçim barajını geçmesi dikkat çekti.

01.11.2024 14:57  Güncelleme: 15:09
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Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken SER-AR araştırma şirketi, 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADA 1 PUAN FARK VAR

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 29.7 ile CHP'den yana görüş bildirirken, yüzde 28.1'lik kesim ise AK Parti'den yana tavır aldı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ YAPAN 2 PARTİ

Ankete göre en büyük sürprizi ise yüzde 7'lik seçim barajını geçen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi yaptı.

İşte seçim anketinde partilerin oy oranları;

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

AK Parti, Politika, Güncel, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Tazmanya:
    AKAPE BYE BYE HAPÏİNİZZZ 98 58 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHAPE BARAJ ALTINDA KALIR 91 35 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ben akp oy verdim kirayı düşürecekti düşmedi daha çok arttı marketler dersen her gün zam zam CHP PKK ile çalışıyor devlet elden gidecek dedi milleti kandır di oyu aldı şimdi en çok oy verenler pişman oluyor benim gibi Suriyeli Iraklı mültecileri demiyorum daha akp üçün birini alsın 74 40 Yanıtla
  • Necdet Çetin:
    Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş.Anketi yapanlar Kadıköy meydanından çıksınlar bir de öyle görelim. 55 43 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş anketler faso fiso bunlar 53 36 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Akp bu durumda nasıl bu kadar oy alıyor sorsan herkes ağlıyor 59 18 Yanıtla
  • McA !:
    Dostlar deneyelim olmadı yine değiştiririz yani sonuçta bu siyasetçilerin patronu biz değilmiyiz? Patron olduğumuzu unutuyoruz sonra başımıza çıkıyorlar 39 5 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    ser ar arastirma cehapenin,CB seciminde KK y8 yüzde 60 gosteriyordu 13 16 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Sonar dan başkasına bakmayın bile. 14 7 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Heyy babam heyyyy 18 3 Yanıtla
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