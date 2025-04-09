28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu - Son Dakika
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Politika

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

ORC Araştırma'nın 28 ilde yaptığı ankete göre, gençlerin en çok desteklediği parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. AK Parti yüzde 20,6 ile ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 11 ile Zafer Partisi, yüzde 8,5 ile DEM Parti ve yüzde 6,5 ile MHP izledi.

09.04.2025 16:52
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ORC Araştırma Şirketi, 28 ilde genç seçmenlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette 17-29 yaş arası katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

BİRİNCİ SIRADA CHP VAR

Anket sonuçlarına göre gençlerin en çok desteklediği parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. CHP'yi yüzde 20,6 ile AK Parti, yüzde 11 ile Zafer Partisi takip etti. DEM Parti yüzde 8,5, MHP ise yüzde 6,5 oranında oy aldı. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 5,5 olurken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

  • CHP: %27,5
  • AK Parti: %20,6
  • Zafer Partisi: %11,0
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %6,5
  • Yeniden Refah Partisi: %5,5
  • A Parti: %4,9
  • İYİ Parti: %4,2
  • TİP: %3,6
  • BBP: %2,5
  • YMP: %2,1
  • Diğer: %3,1
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Zafer Partisi, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Erol AY:
    CHP şuan Türkiye'nin birinci partisi,güçlenerek iktidara yürüyor. 99 121 Yanıtla
  • eren bilal:
    Allah im bana nasip et bir yüzükle gelen bir yüzükle mi gidecek,göster bana ve bu ülkeye.Yargilanmalarini izlettir tüm dünyaya amin. 131 75 Yanıtla
  • 19191923:
    65 yaş üzerine de oy verme yasaklanırsa AKP barajı bile geçemez!Hele şu dini kullanıp da oy toplamaları yok mu?Allah bunun hesabını soracak! 100 84 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Yayınladığınız bu verilere kendiniz inanıyor musunuz 96 70 Yanıtla
  • tekeler61:
    bu ORC nin yaptığı anketlerde hep CHP birinci gelir zaten ama hiç tutmaz. 81 63 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BUNLAR DAHA CHP ŞERBETİ İCMEMİS Kİ... !!! 61 42 Yanıtla
  • bulut aydin:
    herhalde bir Nisan şakası ?????? 54 44 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Fosiller gençlerin umutlarını çaldı 61 37 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Bu sonucun böyle olmasının sebebi ak partidir tüm eleştirilere kulak asmadı biz ülke iyi idare edilmiyor dememize rağmen ak parti kulaklarını tıkamış gözlerini kapatmış iki üç seçim almanın şımarıklığıyla her türlü biz götürürüz kafa yapısıyla hareket etmenin tezahürü yaşıyor yaşayacak 45 30 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    surpriz? turkiyede yasamiyorsunuz galiba 17 9 Yanıtla
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