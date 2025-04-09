28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

ORC Araştırma Şirketi, 28 ilde genç seçmenlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette 17-29 yaş arası katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA CHP VAR

Anket sonuçlarına göre gençlerin en çok desteklediği parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. CHP'yi yüzde 20,6 ile AK Parti, yüzde 11 ile Zafer Partisi takip etti. DEM Parti yüzde 8,5, MHP ise yüzde 6,5 oranında oy aldı. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 5,5 olurken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;