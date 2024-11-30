28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor - Son Dakika
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Politika

28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

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ORC araştırma tarafından 28 ilde 5 bin 460 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette MHP yüzde 8.1, DEM Parti ise yüzde 7.5'lik kesimin desteğini aldı.

30.11.2024 15:35
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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak ORC araştırma, 28 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 3 PUANA KADAR ÇIKTI

5 bin 460 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette MHP yüzde 8.1, DEM Parti ise yüzde 7.5'lik kesimin desteğini aldı.

İşte ORC'nin anketinde partilerin oy oranları;

  • CHP: %31,2
  • AK PARTİ: %28,1
  • MHP: %8,1
  • DEM: %7,5
  • YRP: %5,0
  • İYİ: %4,3
  • ZAFER: %4,0
  • BBP: %1,9
  • TİP: %1,5
  • A PARTİ: %1,4
  • DEVA: %1,2
  • YMP: %1,1
  • SP: %1,0
  • DP: %1,0
  • MEMLEKET: %0,8
  • GELECEK: %0,6
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

DEM Parti, AK Parti, Politika, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Başka ülkede olsa AKPnin alacağı oy en fazla yüzde 10. o da kendi kadroları. Birlikte ülkeyi soyan, talan edenler. Bundan daha cok oy cıkıyorsa sebebi cehalet. 68 36 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    Akp hala 28 alabiliyor mu 71 24 Yanıtla
  • Ankara null:
    secimde gorursunuz farki siz %100 bu hukumet gelecek 24 38 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKP iktidardan indiğinde vatana millete ihanetten yargılanmalı. Yurt dışına kaçmalarına izin vermemeli. 33 23 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    ORC nin kime çalıştığını bilmeyen var mı? 25 20 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Yendes kanal bile haberini yapiyorsa :) maaslar kesiliyor yorumlardaki akapeliler, gerci isinize gelmedigi icin yorumlardan kacarsiniz 19 12 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    fazla sallamisiniz 9 8 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Ankara null korkma cok sert yargilamayacaz :) hesap verme gunu yaklasiyor kudurmaya devam 5 8 Yanıtla
  • Mahmut null:
    akp hala 28 aliyorsa sebebi beli cahalet fakirlik diz boyu TL nin kimeti kalmadı 9 4 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Ege'de bu anket çıkabilir ,hangi 28 il ? 4 5 Yanıtla
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