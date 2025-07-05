3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi - Son Dakika
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Politika

3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi

3,5 saat süren MYK\'nın ardından Özgür Özel\'den yaylım ateşi
05.07.2025 15:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Özel, ''Aziz İhsan Aktaş, hangi belediyeden ödeme alıp fatura kesmişse gözaltına alıyorlar ve tutukluyorlar. bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'den başka bir belediye ile ya da kamu kurumuyla çalışmamış mı? Biz istisnayız, kaide AK Parti ile çalışmak.'' tepkisini gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Özgür Özel, "Aziz İhsan Aktaş, hangi belediyeden ödeme alıp fatura kesmişse gözaltına alıyorlar ve tutukluyorlar. Peki, bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'den başka bir belediye ile ya da kamu kurumuyla çalışmamış mı? Biz istisnayız, kaide AK Parti ile çalışmak. Yargıtay, TBMM, Deniz meydanları, elektrik şirketleri, Türk Hava Yolları, Pamukkale ve Uludağ Üniversitesi rektörlükleri, 20 ilin kamu hastaneleri, AK Partili Trabzon Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, yine AK Partili Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu, Eyyubiye, Karaköprü, Antakya, Adapazarı belediyelerinden yıllardır, önceki yıllarda ise Balıkesir Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir, AK Parti'deyken Afyonkarahisar. Bunların tam listesi var. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili belediyelerle ilişkisi. Bunlardan herhangi biri, herhangi bir belediye CHP'li olsaydı içeridelerdi." diye tepki gösterdi.

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"İktidarın koltuğa tutunma ve seçime kadar dönemi bir şekilde geçirme, en nihayetinde de milletten korkan, sandıktan kaçan bir iktidarın baskı rejimine çevirmeye çalıştığı bir ülkedeyiz. Maalesef. Ve bugün, sabahleyin erken saatlerde artık duyanlara yok artık dedirtecek haberlerle uyandık.

Bu iktidarın içindeki bir avuç insan, yanına 3 hakim, 3 savcı, 3 de gizli tanık alarak 19 Mart'ta bu millete savaş açmıştı. Bu savaş ilanı sadece bize değil, demokratik siyasete açılmıştır. Zaten siyasi yelpazede Cumhur ittifakının dışında kalan tüm partilerin, en sağdan en sola kadar partilerin ortaya koydukları dayanışma ve ortaklaştıkları tespitler de bu yöndeydi. Artık bu ülkeyi milletin rızasıyla yönetmek istemedikleri çok açık. Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun provolarını yapıyorlar. Sandığın olmadığı otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar.

108 günüd rmeydanlarda direniyoruz. Hiçbir delil olmadan 108 gündür İBB Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı, İstanbul ve Adana'daki belediye başkanlarımızı, çok sayıda meclis üyemizi ve bürokratlarımızı hapiste tutuyorlar.

108 günde 150 milyar dolar harcadılar, yani 6 trilyon liraya mal oldu bu yaptıkları. 108 günde millet daha da fakirleşti, ülkemizin itibarı daha da zedelendi, iç barışımız, birlik ve beraberliğimiz git gide zayıfladı ve geriledi. Bu toprakların barışl umuduna da birlikte yaşama umuduna da müreffeh bir Türkiye umuduna da AB'ye tam olma umuduna da kökten zarar veren, bu ülkeyi içe kapatan, bu ülkeyi içeride de basıyla yönetilen bir ülke durumuna getirmeye çalışanlarla birlikteyiz, onlarla yüz yüzeyiz.

İçeride tuttukları arkadaşlarımız hakkında en ufak bir somut delil ortaya koyamadılar. Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili tavrımızı gördünüz. Arkadaşlarımız Manavgat'a giderek kamu makamlarıyla, idari makamlarla, siyasi makamlarla, yargı makamlarıyla ve partimizle gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Verecekleri rapora göre; CHP, icap eden en hassas tutumu takınacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ancak, ağaç isimleri verdikleri gizli tanıklarla, çoluğuyla çocuğuyla tehdit edip gözyaşları içinde imzalatılan iftiranamelerle birlikte yol alamadıklarını herkes biliyor.

Tam bu atmosferde, bu sabah yine bir karanlığa, bir şafak operasyonuyla uyandık. Tepeden tırnağa suça bulaşmış bir suç örgütü lideri; bildiklerini değil, bildiklerine benzetiklerini ya da bildiklerinin bir kısmını bir partiye ifade ederek, dünyaya mal olmuş ve yaptıkları görevlerle ülkelerinde takdir toplamış ve bütün dünyada da takdir edilen, ödüller alan belediye başkanlarımıza saldırmaktan çekinmediler.

Abdurrahman Tutdere, bütün dünyanın deprem sırasında bir toplum önderi olarak tanıdığı ve devamında da bizim tarafımızdan değil, ağıt yakan Kürdüyle, Türküyle, AK Partilisiyle, CHP'lisiyle adaylaştırılan, yanımıza her geldiğinde Adıyaman için bir şeyler isteyen, Adıyaman'la yatan Adıyaman'la kalkan bir arkadaşımızı gözaltına aldılar. İddiaları tamamen safsata, tamamen duyum, tamamen iftira.

Adana'da Zeydan Karalar, 2024'te Seyhan Belediye Başkanı, 2029-2024 arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. CHP'nin oy potansiyelinin çok üzerinde bir destekle, bütün Adanalıların desteğiyle seçilen ve bu sabah Adana'da kapısına dayanılmış olan bir başkan. Kapıyı emekli öğretmen eşi açıyor, durumu görünce 'Zeydan Karalar nerede, gözaltına almaya geldik' diyorlar. 'O Gebze'ye gitti' diyor eşi, Gebze'deki açık adresini söylüyor ve bu kez Gebze'ye ekipler gidip Zeydan Karalar'ı gözaltına alıyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, yörüklerin gururu, 26 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapıyor. Tarihte Antalya Belediyesi'ni iki kez üst üste, herhangi bir partiden kazanan ilk başkan.

Peki, bu üç belediye başkanını ve Ekrem Başkan'ı ve İstanbul'daki belediye başkanlarını bir araya getiren şey ne olabilir? Nasıl olabilir? Bir suç örgütü lideri var. Adı, Aziz İhsan Aktaş. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş Belediyesi operasyonundan sonra servis ettikleri üzere, Aziz İhsan Aktaş diye biri var ve bir suç örgütü kurmuş. Belediyelere rüşvet dağıttığı iddia ediliyor. Ve bu kişinin yaptığı bütün işlerde şaibe var diye düşünülüyor, hangi belediyeye iş yaptıysa, şu ana kadar adını geçirdiği hangi belediye varsa oraya operasyon düzenleniyor. Hangi belediyeler derseniz? İstanbul'daki belediyeler; ilk Beşiktaş, Avcılar, Seyhan, Ceyhan... Şimdi de Adıyaman ve Adana belediyeleri. Adıyaman Belediyesi ile sözleşme bitmiş, yeniden yapılmamış. Adana Büyükşehir Belediyesi ile bu dönem yok, geçen dönem yok. Zeydan Başkan, bundan 8 yıl önce Seyhan'ı yönetirken, önceden yapılan sözleşme devam etmiş, o zaman ödeme yapmış. Adı geçiyor ya, alın size Zeydan Karalar.

Aziz İhsan Aktaş, hangi belediyeden ödeme alıp fatura kesmişse gözaltına alıyorlar ve tutukluyorlar. Peki, bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'den başka bir belediye ile ya da kamu kurumuyla çalışmamış mı? Biz istisnayız, kaide AK Parti ile çalışmak. Yargıtay, TBMM, Deniz meydanları, elektrik şirketleri, Türk Hava Yolları, Pamukkale ve Uludağ Üniversitesi rektörlükleri, 20 ilin kamu hastaneleri, AK Partili Trabzon Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, yine AK Partili Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu, Eyyubiye, Karaköprü, Antakya, Adapazarı belediyelerinden yıllardır, önceki yıllarda ise Balıkesir Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir, AK Parti'deyken Afyonkarahisar.

Bunların tam listesi var. Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili belediyelerle ilişkisi. Bunlardan herhangi biri, herhangi bir belediye CHP'li olsaydı içeridelerdi. Bahçelievler Belediyesi en son ve en büyük ihaleyi vermiş. CHP'li olsaydı şu anda tutukluydu. Niye tutuklu değiller? Çünkü, bunlar 'AK Parti'nin kir göstermez, her türlü iş AK Parti'nin içinde bilinir, çözülür, yargıya intikal etmez' kuralından yararlanıyorlar.

Yerel Haberler, İhsan Aktaş, Özgür Özel, AK Parti, Adıyaman, Politika, Antalya, 3-sayfa, Gündem, Adana, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika 3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi - Son Dakika

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