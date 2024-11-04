3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış - Son Dakika
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Politika

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda ''Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır'' dedi.

04.11.2024 10:33
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İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

VALİLER VE KAYMAKAM GÖREVE

Polisler, sabah saatlerinde belediye binalarını ablukaya aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Olayın yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da flaş bir paylaşım geldi. Yavaş paylaşımında "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Yavaş'ın yaptığı o açıklama;

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.

Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş\'tan sürpriz çıkış

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Son Dakika Politika 3 belediyeye kayyum atanması sonrası Mansur Yavaş'tan sürpriz çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • emre araçlı:
    Meclis üyeleride belediyelerce kurulduğu için yine farklı olmayacaktır.doğrusu kayyumdur ülkenin selameti için. 48 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor mansur başkan 35 29 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    bu gaspara bir son verilmeli seçim için harcanan paralara yazık hükümeti Kur'an istediği yere çökme sistemi oldu böyle demokrasi olmaz 17 8 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    hırsız heryerde hırsız bölücü hak yiyenler 22 3 Yanıtla
  • OktayA 06:
    PKK lı başkanı alınca, yine onunla aynı düşüncede yapıda olan seçilecektir. sonuç yine aynısı olacaktır. 5 5 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    en sonunda ülkücüler Kürt sorunu için alanlara çıkacak durum bunu gosteriyor 7 1 Yanıtla
  • Sezgin Özden:
    Adalet açısından en doğru çözüm 5 2 Yanıtla
  • Hasan Tinmaz:
    Senin gibi bir başkan adayı olsa da seçsek???? 3 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sorunun çözümü için ne fark edecek bu şekilde bozacının şahidi şıracı misali!! Ali gider aynı görüşte ki Veli gelir, 0 0 Yanıtla
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