3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar - Son Dakika
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Politika

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sona erdi. 7 seçim mahallinde oy sayımına geçildi. İşte ilk sonuçlar...

02.06.2024 19:13
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Aksaray, Kayseri, Tunceli, Sivas ve Şanlıurfa'daki 3 ilçe ve 4 beldede tekrar yapılmasına karar verilen yerel seçimlerle oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başlarken resmi olmayan ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

TUNCELİ AKPAZAR'DA AK PARTİ KAZANDI

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı. 1700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden 1300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

3 ilçe ve 4 beldedeki oy verme işlemleri sona erdi! İşte ilk sonuçlar
Ali Aydın

SİVAS'IN GÜNEYKAYA BELDESİ, BELEDİYE BAŞKANINI SEÇTİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi'nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

3 ilçe ve 4 beldedeki oy verme işlemleri sona erdi! İşte ilk sonuçlar
Hüseyin Kırışkuzu

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00'de son buldu. 5 sandıkta 1140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

3 ilçe ve 4 beldedeki oy verme işlemleri sona erdi! İşte ilk sonuçlar

NE OLDU?

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler bugün sandık başına gitti.

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
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SON DAKİKA: 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar - Son Dakika
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