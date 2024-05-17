30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın - Son Dakika
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Politika

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası alan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ "Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.

17.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:48
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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Kararla ilgili ilk kez açıklama yapan Yüksekdağ "Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.

KOBANİ DAVASINDA KARARLAR AÇIKLANDI

Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

YÜKSEKDAĞ'A BİRÇOK SUÇTAN CEZA

Buna göre; eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken ceza 19 yıla düşürüldü. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, 'Tahrik' suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' sebebiyle 2 yıl ve 'Terör örgütü propagandası'ndan da 1 yıl 6 ay ceza aldı.

EN YÜKSEK CEZAYI ALAN İKİNCİ İSİM OLDU

Figen Yüksekdağ'a Mehmet Tunç'un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma sebebiyle 1 yıl 6 ay, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten 3 ay ceza verilirken, Van'da yaptığı bir konuşmadan dolayı da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Böylece Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yüksekdağ, Demirtaş'tan sonra en yüksek cezayı alan ikinci isim oldu.

YÜKSEKDAĞ: DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ

Karar sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ "Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar. Direne direne var olduk. Direne direne kazanacağız. Selam ve sevgilerle" notuyla bir açıklama yayımladı.

"HAKLILIĞIMIZIN BİLİNCİNE, GÜCÜNE SARILIYORUZ"

Yüksekdağ "Kobanê Davası'nda rehin tutulduğumuz 8 yıl boyunca halklarımızın, kadınların ve emekçilerin onurunu, özgürlüğünü, adaleti savunduk. Katliamcı, tecavüzcü IŞİD ordusuna ve onun ipini elinde tutanlara, suç ortaklarına karşı toplumsal vicdana, dayanışmaya, büyük insanlığın vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır. Demokratik siyasetin tasfiye operasyonlarına ve halklarımızın ortak yaşamına, geleceğine dönük her hamleyi boşa çıkarmak için direnmeye devam edeceğiz. Haklılığımızın bilincine, gücüne ve güvenine sarılıyoruz. Halklarımızın da bunlara sarılarak özgürlük yolunda kararlılıkla yürüyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

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Son Dakika Politika 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın - Son Dakika
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