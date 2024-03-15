Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi. YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi.
YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.
Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 23 Mart'ta, ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgileri Adalet Bakanlığından alınacak.
Ayrıca silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilmesi için gerekli işlemler yapılacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Son Dakika › Politika › 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek - Son Dakika
Hatay'da yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan 25 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 16'sı tutuklandı. Yakalanan yabancı uyrukluların bir kısmı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde partisinin seçim lokalinin açılışına katıldı. Yapıcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırım ve vahşetin sona erene kadar bu konuyu gündemlerinden çıkarmayacaklarını ve adaylarını adalet ve emanet kriterlerine göre belirlediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nda, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının bölge ve küresel güvenlik açısından önemine vurgu yaptı. Bakan Fidan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın tam kapasite ile yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek çağrısında bulundu. Ayrıca, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili enerji kaynaklarının Asya'dan Avrupa'ya taşınmasında üç ülkenin rolünün önemine dikkat çekti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Perşembe günü Filistin hükümetini kurmak üzere Muhammed Mustafa'yı başbakan olarak atadı. Mustafa, Filistin'deki büyük Filistin şirketlerini ve son dönemde devlete ait Filistin Yatırım Fonu'nu yöneten önde gelen bir ekonomist. Yeni başbakan, Gazze'deki insani krize ek olarak Batı Şeria'da gergin seyreden siyasi durum gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yeni projelerini düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Melikgazi için hazırladıkları projeleri tanıtacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de yapılan bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Birlik Vakfı ziyareti sırasındaki sözlerini eleştirerek, Eskişehir'in çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, pazarcı esnafıyla iftarını gerçekleştirdi. Başkan Böcek, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüklerini belirterek, doğru bildikleri yoldan şaşmadan hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.
İstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve itirafçı beyanı bulunan 10 zanlı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 9, Bursa'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, seçimle birlikte Karabük'ün talihini değiştireceklerine inandıklarını belirtti ve projelerini anlattı. Programa AK Parti Karabük milletvekilleri ve il başkanı da katıldı.
Trabzon'da 1936 yılında doğan ve eski Trabzon Milletvekili olan İbrahim Vecdi Aksakal için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aksakal'ın ailesi, yakınları ve birçok siyasi isim katıldı. Aksakal'ın naaşı, yarın Trabzon'un Of ilçesinde defnedilecek.
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