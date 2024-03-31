32 ilde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
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Politika

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

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32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

31.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:17
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan 32 ilde oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla 32 il için oy verme işlemi 07.00-16.00 arası olarak belirlenmişti. Oy verme süresi doğu illeri için tamamlandı ve 32 ilde sandıklar kapandı.

OY VERME İŞLEMİ SONA EREN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te sandıklar kapandı.

İSTANBUL'DA OY VERME SAAT 17.00'YE KADAR SÜRECEK

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil diğer 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oylarını kullanıyor.

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 32 ilde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Okan Aslan: Ne ara bitmiş ufak yerde olsa herkes 4 den önce gitmiş enteresan 6 5 Yanıtla Onur Celikcakmak: Doğu illerinde 7 de başlayıp 16.00 da bitiyor enteresan bir şey yok kural böyle. 0 0

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