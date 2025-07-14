Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

14 FAKÜLTE VE ENSTİTÜ KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı.

3 FAKÜLTENİN İSMİ DEĞİŞTİ

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

Resmi Gazete'de kapatıldığı duyurulan fakülteler şu şekilde:

10 ÜNİVERSİTEYE YENİ ENSTİTÜ

Öte yandan 10 üniversitede yeni enstitüler açıldı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hacettepe Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karabük Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Gazi Üniversitesine bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesine bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.