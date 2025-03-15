40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan\'ın \'\'felaket\'\' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

2024 yılına ait nüfus verileri dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor. 2023'te sadece 10 ilin nüfusunda azalma yaşanırken, 2024'te bu sayı 40'a yükseldi. Bu illerin her coğrafi bölgeden olması Türkiye'deki demografik dönüşümün ve hareketliğinin ne kadar dinamik ve yayılımlı gerçekleştiğini gösteriyor.
2024'e ait nüfus verileri, 6 Şubat'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edildi. Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2024'te binde 3,4 oldu. 2024'te 937 bin 369 bebek dünyaya geldi. 2023'te ise 958 bin 408 doğum gerçekleşmişti. Buna göre 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşmiş oldu.
TÜİK'in daha önceki yıl mayısta yayınladığı doğum istatistiklerine göre 1,51 olan toplam doğurganlık hızının 2024 için daha aşağı bir seviyede olacağı ihtimal dâhilinde... Toplam nüfusun durumunu anlayabilmek için bir diğer parametre ise yabancı nüfus olarak biliniyor. 2023'te azalma eğiliminde olan yabancı nüfus, 2024'te de düşmeye devam etmişti.
2024'e ait nüfus verileri çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. O da 2023'te 10 ilin nüfusunda azalma yaşanmışken, 2024'te nüfusu azalan il sayısı 40'a yükseldi. 40 ilde nüfusun bir önceki yıla göre azalmış olmasındaki en büyük sebepler arasında illerdeki hareketliliklerin ve doğurganlığın azalması bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız" demişti.
2022: 273 bin 799
2023: 277 bin 452
2024: 275 bin 826
Fark: - 1 626
2022: 445 bin 325
2023: 449 bin 777
2024: 446 bin 409
Fark: -3 bin 368
2022: 84 bin 366
2023: 89 bin 317
2024: 86 bin 612
Fark: - 2 705
2022: 510 bin 626
2023: 511 bin 238
2024: 499 bin 801
Fark: -11 bin 437
2022: 275 bin 333
2023: 287 bin 625
2024: 282 bin 191
Fark: -5 bin 434
2022: 282 bin 556
2023: 285 bin 655
2024: 283 bin 276
Fark: - 2 bin 379
2022: 591 bin 497
2023: 604 bin 411
2024: 603 bin 941
Fark: - 470
2022: 239 bin 223
2023: 243 bin 399
2024: 241 bin 239
Fark: -2 bin 160
2022: 749 bin 754
2023: 749 bin 993
2024: 745 bin 005
Fark: - 4 bin 988
2022: 274 bin 829
2023: 278 bin 335
2024: 272 bin 300
Fark: - 6 bin 035
2022: 399 bin 202
2023: 399 bin 879
2024: 392 bin 301
Fark: -7 bin 578
2022: 1 milyon 128 bin 749
2023: 1 milyon 127 bin 612
2024: 1 milyon 118 bin 087
Fark: -9 525
2022: 203 bin 594
2023: 209 bin 738
2024: 206 bin 857
Fark: - 2 bin 881
2022: 92 bin 481
2023: 92 bin 819
2024: 91 bin 354
Fark: -1 465
2022: 747 bin 555
2023: 751 bin 344
2024: 750 bin 193
Fark: - 1 151
2022: 580 bin 701
2023: 575 bin 674
2024: 571 bin 078
Fark: -4 bin 596
2022: 1 milyon 468 bin 279
2023: 1 milyon 475 bin 716
2024: 1 milyon 475 bin 353
Fark: -363
2022: 375 bin 454
2023: 377 bin 001
2024: 375 bin 310
Fark: - 1 691
2022: 331 bin 311
2023: 347 bin 412
2024: 336 bin 453
Fark: -10 bin 959
2022: 195 bin 766
2023: 205 bin 501
2024: 199 bin 981
Fark: -5 bin 520
2022: 244 bin 519
2023: 247 bin 179
2024: 244 bin 546
Fark: - 2 bin 633
2022: 365 bin 419
2023: 377 bin 080
2024: 372 bin 708
Fark: - 4 bin 372
2022: 634 bin 924
2023: 650 bin 401
2024: 637 bin 007
Fark: -13 bin 394
2022: 220 bin 799
2023: 229 bin 716
2024: 226 bin 957
Fark: -2 bin 759
2022: 277 bin 046
2023: 285 bin 744
2024: 283 bin 053
Fark: - 2 bin 691
2022: 418 bin 442
2023: 420 bin 699
2024: 413 bin 161
Fark: -7 bin 538
2022: 260 bin 838
2023: 263 bin 960
2024: 262 bin 791
Fark: - 1 169
2022: 169 bin 403
2023: 172 bin 356
2024: 169 bin 280
Fark: - 3 bin 076
2022: 524 bin 130
2023: 528 bin 351
2024: 521 bin 335
Fark: -7 bin 016
2022: 450 bin 862
2023: 461 bin 712
2024: 455 bin 922
Fark: - 5 bin 790
2022: 144 bin 544
2023: 148 bin 539
2024: 142 bin 617
Fark: - 5 bin 922
2022: 378 bin 115
2023: 388 bin 990
2024: 381 bin 991
Fark: - 6 bin 999
2022: 763 bin 190
2023: 775 bin 800
2024: 770 bin 711
Fark: -5 bin 089
2022: 344 bin 016
2023: 350 bin 506
2024: 346 bin 977
Fark: - 3 bin 529
2022: 818 bin 023
2023: 824 bin 352
2024: 822 bin 270
Fark: - 2 bin 082
2022: 588 bin 510
2023: 591 bin 492
2024: 586 bin 802
Fark: - 4 bin 690
2022: 84 bin 241
2023: 86 bin 047
2024: 83 bin 676
Fark: -2 bin 371
2022: 203 bin 351
2023: 207 bin 238
2024: 206 bin 715
Fark: - 5 bin 23
2022: 252 bin 058
2023: 255 bin 242
2024: 250 bin 478
Fark: - 4 bin 764
2022: 559 383
2023: 570 499
2024: 568 966
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Son Dakika › Politika › 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı - Son Dakika
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