41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika
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Politika

41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

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ORC araştırma tarafından 41 ilde 6 bin 500 kişi ile yapılan seçim anketinde CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 30.5 çıkarken, AK Parti'den yana görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 29.4 oldu. Ankette en büyük sürpriz Zafer Partisi yaparken, Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin listeye girememesi dikkat çekti.

05.11.2024 14:38
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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC araştırma 41 ilde 6 bin 500 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette CHP yüzde 30.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 29.4 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çeken Devlet Bahçeli'nin liderliğini yaptığı MHP'nin 10.5'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada, DEM Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde ise 7.5 oldu.

ZAFER PARTİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla popülaritesini yükselten Ümit Özdağ önderliğindeki Zafer Partisi yüzde 4'lük kesimden destek alarak ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri oldu. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ise ankette listeye giremedi.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar;

41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

Gelecek Partisi, Zafer Partisi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • kuzeyli baba:
    Tabiki Cumhur ittifakı ve tabiki MHP... Türk Kürt kardeşiz... Vatan hepimizin... 115 190 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe %14-15 bu rakamı not edin 137 77 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp bekaa sorunu bitti artık millet'in cebine dokunursan olacağı o 97 34 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar boş anketler seçimde görürüz her şeyi 109 17 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Devlet bahçeli Öcalan mecliste konuşsun dedi.Mhp liler Kürt Türk kardeşiz demeye başladı.Lutfen Kürt le PKK Yi aynı kefeye koymayın.Bahceli teröristlerin savunuculuğunu yapıyor Kürtlerin değil.Sapla samanı karistirmayin.Yumusata yumusata serbest bırakacaklar.MHP bu ülkeye faydandan çok zararın dokundu yeter artık bu bayrağın bu vatanın arkasına sığınarak başkalarına hizmet etmeyi,insanların vatanı duygularini kullanmayı bırak. 68 24 Yanıtla
  • Ibrahim Işık:
    Zafer 1.parti çıkar seçimden eğer gidişat böyle devam ederse 49 40 Yanıtla
  • Turhallı:
    Artık tank top tog uçak İHA siha değil put heykel yapmalıyız nerdesiniz heykelcilerrrr 18 47 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz:
    bu adamlar gelirse sonunu düşünemiyorum 22 28 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İşiniz gücünüz boş işlerle uğraşmak 18 12 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    HERKESİN BİR ANKETÇİSİ VAR TABİKİDE 20 2 Yanıtla
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