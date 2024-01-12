5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasiler peş peşe taziye mesajı yayımladı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler peş peşe taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: ŞEHİT OLAN 5 ASKERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet; makamları âli olsun!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar versin. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hain terör örgütü ve onun destekçilerine lanet olsun! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan alçak teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Teröre Lanet Olsun. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Pençe-Kilit harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

TANJU ÖZCAN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çıkan çatışmada, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 5 askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

MUSTAFA DESTİCİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir askeri üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman mehmetçiğimizin şehit olduğunu, üçü ağır sekiz kahraman mehmetçiğimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun.