Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek "En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise hem evlenecek çiftlere hem de çocuk yapacak anne-babalara bir dizi yardımda bulunulacağını ifade etti.
Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler şu şekilde;
Peki yapılacak bu çocuk yardımları ne kadar süre devam edecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › 5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika
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