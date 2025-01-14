5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika
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Politika

5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in ''Aile Yılı'' olarak ilan edildiğini belirterek, ''Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz'' dedi. Peki bu yardımlar kaç yıl sürecek? Detaylar netleşti.

14.01.2025 14:55
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Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek "En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise hem evlenecek çiftlere hem de çocuk yapacak anne-babalara bir dizi yardımda bulunulacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler şu şekilde;

  • Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği,
  • Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek,
  • İkinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.

YARDIMLAR 5 YIL DEVAM EDECEK

Peki yapılacak bu çocuk yardımları ne kadar süre devam edecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bu iktidarı beğenmeyen net NANKÖR'dür. 74 632 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    bu adam ilk olarak 2007 yılında 3 çocuk istedi bizden. 18 yıldır vermemiş bu çocuk yardımını şimdi oy kaybı yaşıyor diye vermiş bir de nankör mü oluyoruz ? 4 0
    İbrahim Borinli:
    Asıl nankör sizin gibi kendini 3 kuruşa satanlar 4 0
    erkan demir:
    Nankör sen ve senin gibi yalakalar dır. 3 0
    Beşiktaş 1903:
    Sektir laa 1 1
  • Bilgehan Göktürk:
    Önce sen bu ülkenin emeklisini maduriyetten kurtar...Sonra emekliler bile çocuk yapar... 297 43 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    esas gider 5 yaşından sonra okul kreş eğitim sosyal etkinlik, boş iş bunlar, gençlere iş imkanı olsun yardım yapmayın zaten millet ,5 çocuk yapar 247 23 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Eşsiz lider M.K.ATATÜRK.ün o zor şartlarda ruslarında destegiyle halk için üretsinler halk kapitalist sömürüye mahkum kalmasın diye tamamende devletce yaptırdığı sizinse yok ettiğiniz Kapanan satılan yag çay şeker siğara tütün un tu dokuma kumaş eregli demirçelik şişecam seka kagıt eti madenleri sümerbank işletmeleri vsvsv.tüm bu fabrikalar tekrar devletce yurdun her yerinde açılmadan bu ülke asla gün yüzü göremez asla 194 56 Yanıtla
    erhan köymen:
    iyiki senin gibi düşünen bir muhalefet yada iktidar yok yoksa çoktan batmış gitmiştik 0 0
    Murat Kadıoğlu:
    AYNEN KARDEŞ ONLAR VARKEN NE GÜZELDİ FİYATLAR HEP AŞAĞI AŞAĞI GİDİYORDU ŞİMDİ ÖYLE Mİ NERDE ESKİ FABRİKALAR 0 0
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