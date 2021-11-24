5'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. Boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda çocuk tesliminde icra ile teslim kaldırılacak. Borçlulara haczedilen malını satma imkanı verilecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen, İcra İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi, görüşülerek kabul edildi.

SÜRE UZATIMI YAPILDIGenel Kuruldaki görüşmeler sırasında 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yapılan değişiklikle 30 Kasım'da süresi dolan ve 'Kovid-19 izni' nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.ÇOCUK TESLİMİDüzenlemeyle, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erecek. Velayeti elinde bulunduran ama çocuğu göstermeyen anne ya da babadan velayet alınabilecek. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek. Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.BORÇLU HACZEDİLEN MALANI SATABİLECEKİcra İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış imkanı getiriliyor. Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek.

Teklifle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek.