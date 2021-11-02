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5. Yargı paketi TBMM'de - Son Dakika

5. Yargı paketi TBMM'de

02.11.2021 17:27

- 5. Yargı paketi TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "(hacizli malın esatışı) Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmektedir" "Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının...

- 5. Yargı paketi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:

"(hacizli malın esatışı) Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmektedir"

"Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, kanun teklifi sahibi Tokat milletvekili Mustafa Arslan ile birlikte basın açıklaması yaptı. Ünal, Beşinci Yargı Paketinin 54 madde ve sekiz kanunda değişiklik içerdiğini söyleyerek, teklifin uiki ana başlığı içerdiğini ifade etti. Ünal, icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, günümüz teknolojisini dikkate alarak yaptığımız düzenlemeler yer aldığını belirterek, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin önemli ve insani düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Ünal, İcra ve İflas Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve yürütülmesini sağlayacağını söyleyerek, "Bu kapsamda icra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır. Bugün hacizli malın satışında önce elektronik ortamda pey sürülmekte ancak sürecin tamamlanması mezat salonlarında yapılan satışla mümkün olmaktadır. Mezat salonlarında yapılan satış sebebiyle uygulamada pek çok yakınmalar söz konusudur. Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmektedir. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olacak ve böylelikle borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklı da alacağına daha çabuk bir şekilde kavuşacaktır.

İhaleye katılım sayısının fazla olması sebebiyle, alınan mallar rayiç değerinden satılabileceği için, borçlunun da malı elden değerinde çıkmış olacaktır. Bir başka önemli düzenleme ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınmasıdır. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilecektir. İcra sistemiyle alakalı bir başka önemli sorun da ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması sebebiyle alacaklının, borçlunun ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur olmasıdır. Kişiler ihaleye katılıp, pey sürmekte sonra da, ihalenin feshini talep etmekte, daha sonra da fesih sürecinin uzayacağını da bilerek, malı ihaleden alana gidip, fesih talebinden vazgeçme karşılığı, belli miktarda para istemektedirler. Bunun gibi uygulamadan kaynaklı sorunlar analiz edilmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir" bilgilerini verdi.

Çocuk haczi denilen usulle ilgili olarak Ünal, "1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul icra sistemi dışına çıkarılmakta ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınmaktadır. Hukuk sistemimizde çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar ve tedbir kararları, yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmediği takdirde İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra daireleri vasıtasıyla zorla yerine getirilmektedir. Bu usul, çocuğun üstün yararına hizmet etmekte yetersiz kalmakta ve taraflar arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Bu değişiklikle çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde çocukların örselenmemesi, ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde anne veya babasının sevgi ve şefkatini yeterince hissetmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Değişiklik aynı zamanda ebeveynler açısından da annelik veya babalık duygusunun tatminini sağlamayı hedeflemektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilmektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecektir. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar Devlet bütçesinden karşılanacaktır. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecektir. - Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacaktır. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında haber ve kamuoyunda tartışma konusu olarak çocuğun örselenmesine yol açabilmektedir. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecektir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir" ifadelerini kullandı.

5. Yargı paketi TBMM'de
5. Yargı paketi TBMM'de
5. Yargı paketi TBMM'de
5. Yargı paketi TBMM'de

Yargı Paketi, AK Parti, Yargı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 5. Yargı paketi TBMM'de - Son Dakika


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