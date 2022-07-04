6'lı masa toplantısına damga vurdu! İşte Meral Akşener'in 6 ayrı obje ile verdiği mesaj

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile hedefimiz, sadece yönetim sisteminin değil, topyekün hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz, 21'inci yüzyıla yakışır, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'ye kavuşmaktır" denildi.

TOPLANTININ DİKKAT ÇEKEN 6 OBJESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı toplantının en dikkat çeken noktası ise konsolun üzerinde yer alan objeler oldu.

Atatürk portresinin bulunduğu duvar önündeki konsolda bulunan 6 objenin anlamları ise bir hayli manidar. Halk TV'nin haberine göre objeler ve anlamları şu şekilde: