6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek

03.07.2022 16:54
6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın temsilcileri CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bugün saat 14.00'da bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını açıklamasına karşı strateji geliştirilecek, toplantıdan çıkan sonuca göre ise söylem birliği yapılacak.

Türkiye'de muhalefet partilerinin seçimlerde nasıl bir tavır alacağı ve nasıl bir başarı sağlayacağı merak ediliyor. En güçlü 6 muhalefet partisi tarafından oluşturulan 6'lı masanın toplantılarında neler konuşulduğu da kamuoyunun sorguladığı konular arasında yer alıyor. Masada yer alan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bugün 5'nci kez İYİ Parti ev sahipliğinde bir araya geldi.

YEMEKLERİ EV KADINLARI YAPTI

"Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi" adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00'te, öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bu değişikliğin, "toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması" nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Ayrıca liderlerin yiyeceği yemeklerin ev kadınları tarafından yapılması da dikkat çekti.

6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek

ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞINI KONUŞACAKLAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantıda liderlerin, Erdoğan'ın açıkladığı "üçüncü kez adaylığı" ve bunun ardından kamuoyunda başlayan "aday olup olamayacağı tartışmalarını" değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir "söylem birliği oluşturacağı" dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından altılı masaya yönelen "adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına" da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi'nde karar verilecek.

YORUMLAR
500
6'lı masa 5'nci kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar 6'lı masa 5'nci kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar Altı Liderin, Beşinci Buluşmasından İlk Görüntüler ve Fotoğraflar Geldi Altı Liderin, Beşinci Buluşmasından İlk Görüntüler ve Fotoğraflar Geldi

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 16:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığına karşı yeni çizgisini belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement