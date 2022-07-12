6'lı masayla ilgili bomba iddia: Saadet Partisi, 20 milletvekilini CHP listesinden seçime sokacak - Son Dakika
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6'lı masayla ilgili bomba iddia: Saadet Partisi, 20 milletvekilini CHP listesinden seçime sokacak

12.07.2022 08:06

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak istiyor. Saadet'in hedefi bu 20 milletvekilini 2018 seçimlerindeki gibi CHP listesinden girerek elde etmek.

CHP'nin başını çektiği 6'lı masada partiler, milletvekili hesapları yapmaya başladı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi grup kuracak kadar milletvekili çıkartmak istiyor. İktidara gelmeleri halinde bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyen genel başkanların, milletvekili adayı olmayacağı belirtiliyor.

SAADET İSTİYOR, CHP DE SICAK BAKIYOR

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Liderler milletvekili kontenjanlarını başka isimler üzerinden değerlendirerek temsil gücünü daha da arttırmayı hedefliyor. 2018'deki seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurmak için 20 milletvekilini yine CHP listesinden göstermek istediği, CHP'nin de buna sıcak baktığı öne sürüldü.

DEVA PARTİSİ KENDİ ADIYLA GİRİYOR

2023'te ilk kez seçime girecek DEVA ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurmak istedikleri, ancak seçime kendi listelerinden girecekleri belirtiliyor.

İYİ PARTİ, DEMOKRAT PARTİ'YE MESAFELİ

Masanın ortaklarından DP de bir önceki seçime İYİ Parti listesinden girmişti. İYİ Parti'nin bu dönem listesinde başka partilere yer vermek istemediği öğrenildi. DP ise 6'lı masadaki diğer partilerin listesinde yer almayı planlıyor.

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Son Dakika Politika 6'lı masayla ilgili bomba iddia: Saadet Partisi, 20 milletvekilini CHP listesinden seçime sokacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masayla ilgili bomba iddia: Saadet Partisi, 20 milletvekilini CHP listesinden seçime sokacak - Son Dakika
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