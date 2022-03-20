6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek

20.03.2022 18:57
6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan muhalefet liderlerinin üçüncü görüşmesine DEVA Partisi lideri Ali Babacan ev sahipliği yapacak. 27 Mart'ta yapılacak olan görüşmede ana gündem maddesi AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu Seçim Kanunu teklifi olacak.

Geçtimiz şubat ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri bir araya gelmiş, 28 Şubat tarihindeki ikinci görüşmelerinde ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atmışlardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki görüşmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

ALİ BABACAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kulisleri hareketlendiren bilgilere göre söz konusu 6 partinin lideri 27 Mart'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. Üçüncü buluşmadan önce liderler, yapacakları telefon görüşmeleriyle çalışma yemeğinde ele alınacak gündem maddelerini netleştirecek. Genel başkan yardımcılarından oluşan altı kişilik komisyon da liderler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlayacak. Liderlerin buluşması öncesi söz konusu komisyon bir toplantı yapacak.

6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek

GÜNDEM MADDESİ YENİ SEÇİM YASASI

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; altılı lider masasının ana gündem başlığını AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve önümüzdeki hafta komisyon görüşmeleri gerçekleştirilecek yeni Seçim Kanunu teklifi oluşturacak. Liderler, Cumhur İttifakı ortaklarının önerdiği ittifak sisteminde milletvekili paylaşımı hesabını değiştirip, her seçim bölgesinden çıkacak milletvekilliklerinin ittifak yerine partilerin kendi oyları dikkate alınarak dağıtılması öngören sistemin sahaya olası yansımalarını, yürüttükleri simülasyon çalışmalarının sonuçlarını da dikkate alarak değerlendirecek.

6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek

İŞBİRLİĞİ ALANLARI KONUŞULACAK

Liderlerin masasındaki gündem maddeleri arasında; "geçiş sürecinin yol haritası" ve "sonraki bir aşamada olası bir ittifak olursa bunun temel ilke ve değerleri" başlıklarının da olması bekleniyor. Liderler, bundan sonraki yeni işbirliği alanlarını da konuşacak. Liderlerin 27 Mart toplantısında alacakları kararlar doğrultusunda, işbirliği yapan 6 parti arasında yeni kurullar ve alt komisyonlar oluşturulabileceği belirtiliyor.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Parti kurmayları tarafından 27 Mart buluşması için "Bundan sonraki süreçte yapılacak işler ve konuşulacak gündem başlıklarının startını verecek toplantı" olarak değerlendirmesi yapılıyor. 12 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve altılı işbirliğinin resmileştiren ilk buluşmada olduğu gibi, 27 Mart toplantısının ardından da bir ortak açıklama yapılabileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de konuştu Açıklaması Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti

Ali Babacan, İYİ Parti, Muhalefet, DEVA, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: 6 muhalefet lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement