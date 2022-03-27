6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu - Son Dakika

6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
ANKARA - 6 muhalefet lideri Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez buluştu.
Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun toplantısı 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.
Kaynak: İHA
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