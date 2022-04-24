6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi - Son Dakika

Güçlendirmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ni imzalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3. kez görüşmek için sözleşmişti.

TOPLANTI BAŞLADI

Üçüncü görüşme için ev sahipliği yapan Gültekin Uysal, liderleri partisinin genel merkez binasının kapısında karşıladı. DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan ikinci görüşmenin ardından yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşen üçüncü buluşma saat 19.40'da başladı.

MASADAKİ KONULAR

Altı siyasi parti liderinin oturacağı yuvarlak masada, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri" ile "Seçim sonrası uygulanacak politikalar kapsamında ekonomi gibi konularda çalışma" olması bekleniyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Altı siyasi parti liderinin yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen görüşmesinin ardından ortak bir yazılı açıklama yapılması planlanıyor.