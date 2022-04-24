6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi - Son Dakika
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6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi

24.04.2022 20:15
6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi

Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle yola çıkan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bugün akşam saatlerinde 3. kez bir araya geldi. Ev sahipliğini yapan Gültekin Uysal, konuklarını kapıda karşıladı. 6'lı görüşmenin ardından liderler yazılı açıklama yapacak.

Güçlendirmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ni imzalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3. kez görüşmek için sözleşmişti.

TOPLANTI BAŞLADI

Üçüncü görüşme için ev sahipliği yapan Gültekin Uysal, liderleri partisinin genel merkez binasının kapısında karşıladı. DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan ikinci görüşmenin ardından yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşen üçüncü buluşma saat 19.40'da başladı.

MASADAKİ KONULAR

Altı siyasi parti liderinin oturacağı yuvarlak masada, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri" ile "Seçim sonrası uygulanacak politikalar kapsamında ekonomi gibi konularda çalışma" olması bekleniyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Altı siyasi parti liderinin yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen görüşmesinin ardından ortak bir yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

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Son Dakika Politika 6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 muhalefet lideri üçüncü kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi - Son Dakika
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