8\'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti\'ye geçti

Politika

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

31 Mart Mahalli idareler seçimleri başka partilerden belediye başkanı seçilip partilerinden istifa eden isimlerin de olduğu 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında 8'i Yeniden Refah Partisi'nden olan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI;