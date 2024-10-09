8\'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti\'ye geçti

31 Mart Mahalli idareler seçimleri başka partilerden belediye başkanı seçilip partilerinden istifa eden isimlerin de olduğu 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında 8'i Yeniden Refah Partisi'nden olan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI;
- DEM Parti'den istifa eden Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut
- YRP'den Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu
- YRP'den Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek
- YRP'den Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan
- YRP'den istifa eden Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut
- YRP'den Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin
- YRP'den istifa eden Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş
- İYİ Parti'den istifa eden Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar
- DP'den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran
- YRP'den istifa eden Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz
- Bağımsız Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer
- YRP'den istifa eden Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir
- Bağımsız Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)