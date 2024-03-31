81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler

Politika

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

49 İLDE OY VERME İŞLEMİ SAAT 08.00'DE BAŞLADI

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

81 İLDEN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milyonlarca vatandaş soluğu sandıklarda alırken ortaya dikkat çeken kareler çıktı. İşte 81 ilde kurulan sandıklardan ilk görüntüler.