9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı - Son Dakika
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Politika

9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

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Ocak ayında 9 farklı araştırma şirketinin siyasi partilerle ilgili yaptıkları araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İlk sıradaki AK Parti'nin yüzde 30,6 oy oranı olduğu görüldü. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise 29,8.

02.02.2025 18:21
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İktidar muhalefetin erken seçim çağrılarına kapıları kapatırken, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor. MDRaporlar, son olarak AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in aralarında bulunduğu 9 şirketin anket sonuçları paylaştı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranının ise yüzde 29,8 olduğu görüldü.

AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

Partilerin oy değişimleri ise şöyle:

  • + 0.6 ZP
  • + 0.1 ANP
  • + 0.1 DEM
  • - 0.1 TİP
  • - 0.1 MHP
  • 0.1 CHP
  • - 0.3 İYİ
  • - 0.5 YRP
  • - 1.6 AK Parti
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Halk kararını verdi: CHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP 524 574 Yanıtla
  • Emre2000?:
    AKP/MHP ile yola devam evvelallah, İstanbul’u yönetemeyenler Türkiye yi yönetemez, eserleri heykel olanlar asla yönetemez. 211 119 Yanıtla
  • Chen Medya :
    anketler algı yaratıyor ben hiç birine inanmıyorum emeklisinden işçisine gencinden çocuğuna herkez perişan halde 1 tane elle tutulur biseyi kalmadı akp nin ilk seçimde tarumar olacaklar 211 87 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allem Eder Kallem Eder Ak Parti Götürür 68 94 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Reis 1999 2008 arası sgk girişlilere kademeli emeklilik sistemini getirirse kazanır. getirmezse chp vaad ediyor çıkarcam diye onlar kazanır iş 1999 2008 arası sgk girişliler de bitiyor aileleri ile beraber milyonlarca oy yapıyor 1999 2008 arası sgklılar 54 91 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Hadi ozaman seçim yapın millet sokakta ana bacı ediyor Çukur medyası algısı emekli askari ücretli bi çıkıp konuşsunlar sokakta çıkamazlar çünkü millet burnundan soluyor en düşük kira 20 binden başlıyor aksini inkar eden kendini makarnaya kömüre mistir demek 71 25 Yanıtla
  • Cenk:
    Anketleri bilmem ama, Akp iktidarının ortağı gibi çalışan hastane kafelerinde çay simit 50 TL. Dışarıdada 45 TL. Meşhur iktidar bir zamanlar emekli, asgari ücretli ve dar gelirli için yaptığı çay simit hesabına göre yarısını bile alamıyor artık... 75 15 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    durmak yok yola devam edeceğiz inşallah topu gelse ne yazar vatan hainlerine fırsat vermesin rabbim 14 68 Yanıtla
  • mu null:
    Kafanıza göre ayar veriyorsunuz.Peki Yavuz Ağıralioğlunun A Partisi nerede bu sıralama da ypk değil mi.Niye yok ben söyleyeyim.İktidar dedi ki haber kanallarına A Partisini haber yapan kanala ceza veririm.Reklam da vermem.Tüm korku bu.Ama kprkunun ecele faydası yok.Emekliyi asgari ücretliyi diri diri gömdüler.Emekliden alıp memura verdiler. 29 14 Yanıtla
  • Nuri Çırak:
    Filler tepişiyor çimler eziliyor.... 41 1 Yanıtla
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