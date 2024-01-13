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9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir - Son Dakika
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9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe Kilit bölgesine yapılan terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Türklerin başladığı işi yarım bırakmayacağını ve PKK/PYD ve işbirlikçilerinin ABD tarafından bölgeden silineceğini söyledi.

13.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:47
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu Pençe Kilit bölgesine yapılan terör saldırısının ardından yayınladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı. "Türkler başladığı işi yarım bırakmaz" diyen Soylu, ABD'nin bölgeden silineceğini söyledi.

"ABD BÖLGEDEN SİLİP SÜPÜRÜLECEKTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Bölgemizde bize meydan okuyanlar bilmelidir ki Türkler başladığı işi yarım bırakmaz. Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta tek bir terörist bırakılmayacaktır! Bedeli ne olursa olsun canımız, kanımız pahasına PKK/PYD ve işbirlikçileri ABD bölgeden silip süpürülecektir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;

9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu\'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
YORUMLAR (2)
  • Hakim ATMACA: Sen nerden çıktın yemin olsun zerre umurunuzda değil biz garibanlar Yanıtla 73 39
  • alos : papuç numaraları kayıpmı Yanıtla 30 5

Süleyman Soylu, Gündem, Politika, Son Dakika

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