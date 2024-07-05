9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçt - Son Dakika
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Politika

9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçt

9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9\'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? 9. Yargı Paketi Meclis\'ten geçt

5 Temmuz 2024 tarihinde Meclis'ten geçip geçmediği merak edilen 9. Yargı Paketi hakkında detaylar gündemde. Bu paketin içeriği neler, ceza indirimi ve af gibi konuları kapsayıp kapsamadığı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu.

05.07.2024 15:19
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Yeni yargı paketi olan 9. Yargı paketi casuslukla ilgili yeni suçu da içerecek. Teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? Yeni yargı paketinin içeriği ne, ne zaman çıkacak? sorularının detaylarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'nin Meclis'te bekleniyor oluşuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, " 9.Yargı Paketiyle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ NEDİR, İÇERİĞİ NELER?

Yeni yargı paketinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yer alacak. Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanımına imkan tanınan pakette taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen yasa teklifi de yer alıyor.

9.Yargı Paketi aynı zamanda birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55'ten 65'e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güvenliği ile gemi bağlama ücretlerini ele alacak teklifler yer alıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan ve geçici maddeyle 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketinin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme yapacağı öngörülüyor. Yeni yargı paketi teklifinde İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Sosyal medya üzerinden "hakaret" suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığı bilgisi verildi.

Yeni yargı paketinde uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı tanınacak.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavının soru sayısının 100'den 120'ye çıkarılacağı bildirildi. Ayrıca bu sınavlarda soru sorulabilecek alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku" ve "sosyal güvenlik hukukunun" ekleneceği belirtildi.

9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yargı paketi düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek."9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Temmuz Perşembe günü görüşülmeye başlanacak. Konuyla ilgili güncel bilgileri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı, Yargı, Hukuk, 3.Sayfa, Soğuk Haber, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçt - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ (5 Temmuz 2024) | 9'uncu Yargı Paketi düzenlemesi nedir, ceza indirimi ve af var mı? 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçt - Son Dakika
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