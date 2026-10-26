AA Haber Ödülleri kapsamında 7 ödül yarın TBMM Tören Salonu'nda sahiplerini bulacak

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından ikinci kez düzenlenecek, Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayelerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, yarın TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, farklı kategorilerde 7 ödül sahiplerini bulacak.

Tören kapsamında "Yılın Haberi Ödülü", "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü", "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü" ve "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın başkanlığında, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yer aldığı ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenen isimler, TBMM Tören Salonu'ndaki programla kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

AA'nın kaliteli haberciliği destekleme misyonu

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması, AA'nın kaliteli haberciliği destekleme misyonu doğrultusunda, yaratıcı ve etkili çalışmaların sektöre ilham vermesini sağlamak ve geleceğin habercilik standartlarının oluşumuna öncülük etmek hedefiyle hayata geçirildi.

Başvuruların 1-28 Şubat 2026 tarihlerinde internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiği yarışmaya, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan ve ulusal mecralarda yayımlanmış haberler kabul edildi.