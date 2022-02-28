AB'den 26 Rus kişi ve bir kuruma yaptırım - Son Dakika
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AB'den 26 Rus kişi ve bir kuruma yaptırım

28.02.2022 23:55
AB'den 26 Rus kişi ve bir kuruma yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası aldığı yaptırım kararları kapsamında kişi ve kurumları netleştirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası aldığı yaptırım kararları kapsamında kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey 26 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulayacak" denildi.

AB, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası yaptırım uygulanacak kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerle ilgili olarak kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar listesine 26 kişi ve 1 kuruluş ekledi. Yeni listeler, petrol, bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olan oligarklar ve işadamlarının yanı sıra hükümet üyeleri ve üst düzey askeri şahsiyetleri ve Ukrayna karşıtı propagandanın yayılmasına katkıda bulunan ve Ukrayna'nın işgaline karşı olumlu bir tutumu teşvik eden propagandacıları içeriyor" denildi.

"Putin rejiminin desteklenmesinde önemli ekonomik rolü olan ve sistemden finansal olarak yararlanan herkesi hedefliyoruz"

Açıklamada, "Bu ek yaptırımlarla Putin rejiminin desteklenmesinde önemli ekonomik rolü olan ve sistemden finansal olarak yararlanan herkesi hedefliyoruz. Bu yaptırımlar Putin'in seçkinlerinin servetini ortaya çıkaracak. Ukrayna'nın işgalini sağlayanlar, yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Şu anda toplam 680 kişi ve 53 kuruluş için geçerli olan kısıtlayıcı önlemler, varlıkların dondurulmasını ve listelenmiş kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor. Ayrıca listede yer alan kişilere uygulanan bir seyahat yasağı, bunların AB topraklarına girmesini veya bu topraklardan transit geçişini engellemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Son açıklanan kararların tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirilen açıklamada, "'Bugünkü karar, Yüksek Temsilci tarafından 27 Şubat'ta AB Dışişleri Bakanlarının video konferansı sonrasında açıklanan önlem paketini tamamlıyor. Bu paket ayrıca Avrupa Barış Tesisi aracılığıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ekipman ve malzeme sağlanmasını, AB hava sahasının aşırı uçuşunun ve her türlü Rus havayollarının AB havalimanlarına erişiminin yasaklanmasını ve Rus havayolları ile Merkez Bankası işlemlerin yasaklanmasını içeriyor" denildi.

Kararlar AB resmi gazetesinde yayınlandı

Açıklamada ayrıca, "Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı nedensiz ve haksız askeri saldırganlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Rusya, yasa dışı askeri eylemleriyle uluslararası hukuku ve BM şartının ilkelerini büyük ölçüde ihlal ediyor ve Avrupa ve küresel güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İlgili kişi ve kuruluşların isimleri de dahil olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

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Son dakika haberleri! AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna'daki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade etti. Son dakika haberleri! AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna'daki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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