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AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz" - Son Dakika

AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz"

14.01.2022 23:25
AB'den Rusya'ya: "Tarih yeniden yazılamaz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, " Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz. Ne tarihin yeniden yazılması, ne de zamanda geriye gidilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanarak, " Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırı, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere yol açacaktır" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Fransa'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları gayriresmi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya yüklendi. Borrell, "Rusya'nın Avrupa'da nüfuz alanları inşa etme girişimini reddediyoruz. Ne tarihin yeniden yazılması, ne de zamanda geriye gidilmesi mümkün değildir" dedi.

"Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan temel ilkeleri yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullanan Borrell, "Bunlar özellikle Helsinki Nihai Senedi ve Paris Tüzüğü tarafından tanımlanmıştır ve biz de bunlara bağlı kalmayı kabul ettik. Rusya tarafından tehdit edilen ortaklarımız Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleriyle dayanışmamızı yeniden teyit ediyor ve çatışmaların barışçıl çözümü için mevcut mekanizmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya gerilimi düşürmesi için güçlü ve kararlılıkla çağrıda bulunuyoruz"

"Rusya'ya gerilimi düşürmesi için güçlü ve kararlılıkla çağrıda bulunuyoruz" diyen Borrell, "Gerilimi düşürme ve müzakere ve diyalog çağrısında bulunurken, Ukrayna'ya yönelik saldırılara yanıt verme taahhüdümüzü yineliyoruz. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırı, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere yol açacaktır. Bu, ortaklarımızla koordineli olarak kabul edilecek kısıtlayıcı önlemleri de içeriyor" dedi.

"ABD ve NATO ile koordinasyon halindeyiz"

AB'nin ABD ve NATO ile koordinasyon içinde olduğunu belirten Borrell, "Her görüşmeden önce ve sonra mükemmel bir işbirliğimiz oldu. Bu kesinlikle teşekkür edilmesi gereken bir şey, çünkü bazı eleştirilerin önünde, tüm bu sürece çok fazla dahil olduk ve ABD bizi sağlam ortaklar olarak görmek için tam bir kararlılık gösteriyor. ABD ve NATO ile koordinasyonu daha da güçlendirmeyi ve AGİT içinde Avrupa Birliği işbirliğini geliştirmeyi kabul ettik. Üye Devletler, Yüksek Temsilci olarak benden, çalışmanın şu üç kutbuyla bu ilişkiyi koordine etmemi istiyorlar, NATO, ABD ve AGİT içinde. Bu görevi yerine getirmek için onların desteğine sahibim" dedi.

Rusya ile diyalog yoluyla sorunları çözmek istediklerini bildiren Borrell, "Genel olarak, Rusya ile diyaloğa açığız, ancak asla özgürlüğümüz, egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve temel değerlere saygımızdan ödün vermeden" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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