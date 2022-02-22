AB oybirliği ile Rusya'ya yaptırım kararı aldı - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Borell ise, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 351 kişinin yaptırım listesinde olduğunu ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in listede olmadığını aktardı.

AB Dışişleri Bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te olağanüstü Rusya gündemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell birlikte basın toplantısı düzenledi. AB'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldığını açıklayan Le Drian, "27 ülke anlaştı. Rusya tarafından uluslararası hukukun ihlali ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali nedeniyle oy birliği ile Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketine karar verdik" dedi.

"Rusya, Ukrayna topraklarına askerlerini soktu"

Borrell ise yaptığı açıklamada, "Rusya Ukrayna'nın bir bölümünü bağımsız olarak tanıdı ve bir kaç saat sonra Ukrayna topraklarına askerlerini soktu. Rusya Ukrayna'nın demokratik hayatına son vermek istedi. Çok tehlikeli bir zamandayız. Ukrayna'nın içinde sözde güvenlik bahanesiyle Ukrayna topraklarına girdi. Tarihte bunları yaşadık. Neler yaşayacağımızı da tarihten biliyoruz. 24 saat içinde hızlı bir şekilde oy birliği ile AB üyeleri olarak ve AB kurumlarıyla birlikte yaptırımlara karar verdik" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kişi ve kurumları kapsayacak

Rusya'ya yönelik yaptırımların detaylarını açıklayan Borrell, "Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak. Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor" dedi.

" Almanya'nın aldığı kararı tebrik ediyoruz"

Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesine yönelik aldığı karara değinen Borrell, "Almanya'nın aldığı kararı tebrik ediyoruz, bu karar Kuzey Akım 2'nin yapımını durdurdu. Belarus da Rusya'ya destek verdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hakkının ihlal edilmesinde rol aldı. Rus hükümetini destekleyenler bu yaptırımlara konu olacaktır. BM'nin söyledikleriyle tam olarak aynı fikirdeyim. Rusya'nın çekilmesi için BM ve AGİT ile birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Yaptırım listesinde Putin yok

Basın açıklamasının sonunda AB'nin yaptırımlarda ciddi olduğunu bildiren Borrell, "Rusya tarafından yapılan ağır ihlal cezasını alacaktır. Birlik içinde tek bir blok olarak bu yapılanlara karşı duruşumuzu göstereceğiz. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Basın toplantısında bir gazetecinin yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığını sorması üzerine Borrell, Putin'in listede olmadığını belirtti. Yaptırım listesinin ve yaptırımların detayları AB tarafından yayınlanacak. - BRÜKSEL