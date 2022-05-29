Mansur Yavaş'ın Demirtaş ile ilgili "İnşallah" sözlerine ABB'de yanıt: Gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın Demirtaş ile ilgili "İnşallah" sözlerine ABB'de yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

29.05.2022 21:17
Mansur Yavaş'ın Demirtaş ile ilgili "İnşallah" sözlerine ABB'de yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" yanıtını verdiği görüntüler gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan ABB Basın Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Sayın Başkan, şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, CHP'li belediye başkanlarının Van'daki toplantısının ardından Mansur Yavaş hakkında yapılan haberlere bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Gültekin, paylaşımlarında şunları kaydetti: "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldığı Van'da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sayın Başkan'a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"BUGÜNE DEK SİYASİ KONULARDA YORUM YAPMADI"

Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum, görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar, gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.
ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır, bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır.

"KONUN MUHATABI MANSUR YAVAŞ DEĞİL"

Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sayın Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.

Sayın Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; manipülatif haberleri yapanların meşrebinde olduğu gibi zaman ayarlı hiç değildir. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır.

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Kaynak: ANKA

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