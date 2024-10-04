ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın füze saldırısına misilleme yapmaya hazırlanan İsrail'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Biden, "İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli." dedi.

04.10.2024 21:57
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ABD Başkanı Joe Biden, İran'a saldırması beklenen İsrail'e yaptığı çağrıda, "İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İRAN'I VURMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesiyle birlikte Orta Doğu'da savaş sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. İran geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze attı. Tel Aviv yönetimi de yaptığı açıklamada İran'a güçlü bir yanıt verileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BIDEN: İSRAİL, İRAN'IN PETROL SAHALARINI VURMAKTAN BAŞKA ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNMELİ

Tüm dünya İsrail'in İran'a gerçekleştireceği saldırıyı beklerken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'e seslenen Biden, İran'ın petrol sahalarının vurulmaması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Biden şunları söyledi: "İsrailliler İran'ın saldırısı konusunda ne yapacaklarına dair henüz karar vermedi. İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli. İsrail Başbakanı Netanyahu, hiçbir hükümetin İsrail'e daha fazla yardım etmediğini hatırlamalı."

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
ABD Başkanı Joe Biden

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı. Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran\'ın petrol sahalarını vurmamalı

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı - Son Dakika

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