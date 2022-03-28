ABD'de federal yargıç Trump'ın 2020 seçimlerinde suç işlemiş olabileceğine hükmetti - Son Dakika

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı David Carter, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde Kongre'yi yasa dışı bir şekilde engellemeye "büyük ihtimalle" teşebbüs etmiş olabileceğine hükmetti.

ABD'deki kanlı Kongre baskınına ilişkin soruşturma devam ediyor. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı David Carter, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de 2020 başkanlık seçimlerini bozmaya çalışırken bir suç komplosunun parçası olarak Kongre'yi yasa dışı bir şekilde engellemeye "büyük ihtimalle" teşebbüs etmiş olabileceğine hükmederek, bunun "suç teşkil eden davranış" olarak görülebileceğini aktardı. Carter ayrıca, Trump'ın hukuk danışmanı John Eastman'ın da 2020 başkanlık seçimlerinin onay sürecini engellemeye yönelik planın geliştirilmesine yardım ederek suç işlemiş olabileceğini aktardı. Carter, "Eastman ve Başkan Trump'ın planı işe yarasaydı, barışçıl iktidar geçişini kalıcı olarak sona erdirecek, ABD demokrasisini ve Anayasa'yı baltalayacaktı" dedi.

Trump'ın cezai olarak suçlanıp suçlanmayacağı konusunda doğrudan bir rolü olmayan kararın Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.

Öte yandan Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı geçtiğimiz ocak ayında ifadeye çağırarak soruşturmada gönüllü işbirliği yapmasını istemişti.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020'deki ABD Başkanı Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için yapılan oturum sırasında Kongre binasını basmıştı. Baskında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1'i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ise yaralanmıştı.

Halkı isyana teşvikten azil talebiyle yargılanan eski Başkan Trump, geçtiğimiz yılın şubat ayında Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Eski Başkan Trump, iki kez azil talebi ile yargılanan ilk başkan olmuştu. - WASHINGTON