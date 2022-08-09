ABD'de göçmenlere uygulanan "Meksika'da Kal" programına son verildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de göçmenlere uygulanan "Meksika'da Kal" programına son verildi

09.08.2022 23:04
ABD'de göçmenlere uygulanan "Meksika'da Kal" programına son verildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde göçmenlere uygulanmaya başlayan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) diğer adıyla "Meksika'da Kal" programına son verildiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde göçmenlere uygulanmaya başlayan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) diğer adıyla "Meksika'da Kal" programına son verildiğini açıkladı.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya başlanan "Meksika'da Kal" programına sona verildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sığınmacıların göçmenlik durumları için ABD'deki bir mahkemeye çıkana kadar Meksika'da beklemelerini zorunlu kılan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) programına son verildiği bildirildi. Açıklamada, bir ABD mahkemesinin, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin uygulamayı kaldırmasını önlemek amacıyla 30 Haziran 2022 tarihinde getirdiği ihtiyati tedbir kararının ABD Bölge Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile programın sona erdiği belirtilirken, Bakanlığın mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a göre Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) programının kusurlarının bulunduğu, haksız insani sonuçlara neden olduğunu ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu olan personel ile bunun için ayrılan kaynakları öncelikli amacından saptırdığı belirtildi. "Meksika'da Kal" uygulaması olarak da bilinen ve eski Başkan Trump döneminde 2019 yılında başlatılan programla ülkeye gelen sığınmacıların göçmenlik için ABD mahkemelerine çıkana kadar Meksika'ya gönderilmesini zorunlu kılınmıştı. On binlerce göçmen bu politika sonucu Meksika'ya geri gönderildi.

(Saim Sevinç/İHA)

YORUMLAR
500
İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını 'şahsen' onayladığını söyledi ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evine yapılan FBI baskınını 'şahsen' onayladığını söyledi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'de göçmenlere uygulanan 'Meksika'da Kal' programına son verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:46 Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:42 ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 23:50:40. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de göçmenlere uygulanan "Meksika'da Kal" programına son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement