ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi - Son Dakika
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Politika

ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaşananlarla ilgili sorumlu tuttuğu ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz.' denildi.

02.12.2024 21:38  Güncelleme: 22:14
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ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE MUHALİFLER İLERLİYOR

Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı başlattığı harekatta ciddi sonuçlar aldı. Halep başta olmak üzere birçok kritik kenti ele geçiren silahlı muhalifler ilerleyişini sürdürürken, sessizliğe gömülen Beşar Esad günler sonra yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD: ESAD HALA ELİ KANLI BİR DİKTATÖR

ABD'den ise açıklama gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

ESAD: ABD BÖLGE HARİTASINI YENİDEN ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR

İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

ABD\'den Esad açıklaması: Suriye\'deki politikamız değişmedi

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Son Dakika Politika ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Batı ile aynı Fikri yürüten aynı dili konuşan ve Türkiye'nin iç işlerinde her zaman başa bela olanlar burada mı? Bu açıklama size tanıdık geldi mi? Esed i yargısız infaz ile eleştirenler nerede? Zavallı gafiller, gerçekte ne durumda olduğunuzu dâhi bilmiyorsunuz! ESED Ortadoğu da Batıya karşı dik duran en dürüst adamdır! Türkiye gibi Amerika sokaklarında gezinmedi. O Siyonistle tokalaşmadi. Esedi RUSYA ya esir edenler utansın! 8 7 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ESED 'e manen haksızlık edenlerle manevi ruhları hiçbir zaman rahat yüzü gormeyecek! Allah onlara öyle bir nedamet musallat edecektir ki,hiç dinmeyecek! Müslüman adam Rusya ya teslim ettiniz. Diğer Müslüman liderleri de toprağa gömdünuz! Irak, Libya Mısır liderleri ne hâlde şehit edildi. Türkiye! Gafletin en koyu hâlinde olan Türkiye! Zavallı. 2 3 Yanıtla
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