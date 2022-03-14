ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve IKBY Başbakanları ile Erbil saldırısını görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve IKBY Başbakanları ile Erbil saldırısını görüştü

14.03.2022 08:05
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve IKBY Başbakanları ile Erbil saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile İran'ın IKBY'nin Erbil kentine düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile İran'ın IKBY'nin Erbil kentine düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın el-Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede İran Devrim Muhafızları'nın dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine düzenlediği füzeli saldırıyı görüştüğü bildirildi. El-Kazımi ile görüşmesi sırasında, Irak'ın güvenliğini ve egemenliğini desteklediğinin altını çizen Blinken, ABD halkının Irak halkı ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Başbakan el-Kazımi ise, Bakan Blinken'a teşekkürlerini sunarak, hükümetinin Irak'ın egemenliğini ve olabilecek bir saldırıya karşı güçlendirilmesi içim gereken adımların atacağını kaydetti. Irak'ın bölgesel ve uluslararası aktif rolünü güçlendirmeye devam edeceğini kaydeden el-Kazımi, Irak topraklarının dış hesaplaşma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Bakanı Blinken ayrıca IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de telefon görüşmesi yaprak, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e düzenlediği saldırıyı kınadı. IKBY Başbakanı Barzani'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Blinken ve Barzani'nin Erbil'i hedef alan saldırının Irak'ın egemenliğine açık bir ihlal olduğunu kabul ettikleri kaydedildi. Görüşmede, ABD'nin saldırıyı kınaması ve IKBY'ye verdiği destek için teşekkürlerini sunan Barzani, son yıllarda Erbil'i vurmak için gerekçe gösterilen asılsız iddialara karşı koyulması gerektiğine dikkat çekti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve IKBY Başbakanları ile Erbil saldırısını görüştü - Son Dakika


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