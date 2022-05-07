ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü - Son Dakika
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ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü

07.05.2022 18:58
ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Romanya'ya düzenlediği ziyarette Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Romanya'ya düzenlediği ziyarette Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden Romanya'ya geldi. First Lady Biden, Romanya First Lady'si Carmen Iohannis ile Romanya'daki bir okulu ziyaret ederek, Ukraynalı sığınmacılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi. First Lady Biden'ın okul ziyareti, öğrencilerin Romanya milli marşı ve Ukrayna askeri marşını söylemesinin ardından sona erdi. Daha sonra Biden düzenlenen ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Bu çocukların gerçekten acı çektiğini görebilirsiniz. Ukraynalılar yanlarında olduğumuzu biliyorlar. Öğretmenler ise bu çocukların travmalarıyla başa çıkmalarına ve onların psikolojisini düzeltme konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

First Lady Biden'ın ayrıca Slovakya'ya düzenleyeceği ziyareti nedeniyle yola çıktığı ve ziyarette Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile bir araya geleceği öğrenildi. - BÜKREŞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD First Lady'si Jill Biden, Romanya'da Ukraynalı sığınmacılarla görüştü - Son Dakika


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