ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika
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ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor

15.06.2022 18:25
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor

ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi.

ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Ukrayna'ya silah yardımını sürdürüyor. ABD basının Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyuracağı ifade edildi. Silah yardımının, kıyı savunma sistemleri, topçu roketleri ve obüs mermisi gibi çeşitli mühimmatları içermesi bekleniyor. Paket ayrıca, mevcut ABD stoklarından hızlı bir şekilde sevk edilebilecek silah ve malzemelerinin yanı sıra Ukrayna için uzun vadeli tedarik için yeni sözleşmeler içereceği tahmin ediliyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ve Ukrayna'nın "Ukrayna'nın yeni yetenekler, özellikle de uzun menzilli ateş, zırh ve kıyı savunması ihtiyacını karşılamak için adım adım çalıştığını" ifade etmişti.

Beyaz Saray tarafından henüz söz konusu silah yardımı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

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Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk PHİLADELPHİA - Biden, AFL-CIO'nun toplantısına katıldı PHİLADELPHİA - Biden, AFL-CIO'nun toplantısına katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor - Son Dakika
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