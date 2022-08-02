ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da

02.08.2022 19:03
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi.

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkili oldu.

ABD-Çin arasındaki gerilime neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkentinde bulunan Songshan Havalanına yerel saatle 22: 43'te indi. Pelosi'yi Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşıladı. Pelosi'nin yarın Tayvan Lideri Tsai Yingwen ile görüşmesi bekleniyor.

Pelosi yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdığını ifade ederek, "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanacak" dedi. Açıklamada, "Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya olduğundan, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Pelosi ziyareti öncesinde yaptığı vururuz tehditlerine rağmen başlayan gezi sonrasında Çin tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'DEN 25 YIL SONRA TAYVAN'A ÜST DÜZEY ZİYARET

Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

Kaynak: İHA
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