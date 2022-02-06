ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Rusya günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebilir" - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini veya diplomatik yolu tercih edebileceğini aktardı.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, ABD tarafı Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fox News Sunday'e verdiği demeçte, Rusya'nın günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini veya diplomatik yolu tercih edebileceğini aktararak, "Rusya herhangi bir gün Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatabilir. Bu bundan birkaç hafta sonra da olabilir veya Rusya bunun yerine diplomatik yolu seçebilir" dedi.

Sullivan ABC'deki This Week'e verdiği demeçte ise, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesini ilhak edebileceğini veya Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal edebileceğini belirterek, " Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesi konusunda çok belirgin bir ihtimal olduğuna inanıyoruz. Kendisini askeri konuşlandırmalarla Ukrayna'ya karşı herhangi bir zamanda agresif hareket edebilecek bir konuma getirdi" diye konuştu.

Öte yandan dün iki ABD'li yetkili, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan yasadışı şekilde ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal için ihtiyaç duyacağına inandığı muharebe gücünün yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğunu belirtmişti. - WASHINGTON