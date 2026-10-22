Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarında 'gözünün yaşına bakmayız' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarında 'gözünün yaşına bakmayız' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarında \'gözünün yaşına bakmayız\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yanlış yapan her kimse gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi. Gül, soruşturmaların devam ettiğini ve yapanlardan hesap sorulacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarına ilişkin, "Biz 'hiç kimse üç beş kuruş para kazanacak' diye milletin dualarıyla kurulmuş hareket olarak bu işte yanlış yapan her kimse gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda kararlı bir şekilde yapılacak tüm soruşturmalarda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un yeni Anayasa yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösteren Özdağ, "TMSF Türkiye'nin en büyük holdingi haline geldi. Özgür medyadan niye çekiniyorsunuz?" diye konuştu.

Fon soruşturmalarına ilişkin eleştirilerde de bulunan Özdağ, iktidarı eleştirerek, "fon skandalında sorumluluğu bulunan herkesin istifa etmesi gerektiğini" savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulunda dün 5 maddesi kabul edilen, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin "Tasfiyenin yürütülmesine ilişkin genel esaslar ve fon pay sahipliğinin belirlenmesi" başlıklı maddesine yönelik AK Parti milletvekillerince verilen önergeye tepki gösteren Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar tarafının kendince haklı gerekçeleri olmakla birlikte burada yatırımcıların tamamının olağan şüpheli olarak kabul edildiği bir durum söz konusu. Bu insanlar bir an önce yatırımlarına, koydukları paraya ve paraların getirilerine kavuşmaya çalışıyorlar ama bu süreçle ilgili hala kendilerine gösterilmiş bir yol yok."

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştirerek, düzenlemenin yeterince tartışılmadığını ve hızlıca yasalaştırılmak istendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulunda teklifin bir maddesinde önergeyle değişiklik yapıldığını hatırlatan Türeli, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilen yatırımcılar alacaklı statüsündeydi, şimdi yine tasfiye kapsamına alınıyor. Böyle bir şey olur mu? Kaç kişi bunlar? 455 bin kişinin içinde mi, yoksa ayrıca 3 bin kişilik bir sayıda bahsediliyor. Bu kişilerin fon paylarının toplam değeri ne kadar? Başlangıçta olmayan bu düzenlemeye sonradan neden gerek duyuldu?"

"Terörsüz Türkiye, barışın anahtarı yerli ve milli bir örnektir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının üzerinden tam 2 yıl geçtiğini anımsatarak, sürecin titiz bir çalışmayla bugün kurumsal ve tarihi bir zemine kavuştuğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye vizyonunun salt bir güvenlik politikası şeklinde görülmekten ziyade, devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı da kapsayan, toplumsal bütünlüğü, kardeşliği, milli dayanışmayı ve ülkemizin stratejik geleceğini esas alan, kapsamlı bir devlet politikası olduğuna dikkati çeken Akçay, şöyle devam etti:

"Devletin zamana ve şartlara göre değişen yapıları ve tutumları olabiliyor ancak değişmeyen tek bir ruhu vardır, o da ebet müddet devlet aklı, millet ebet müddet. Bizim yolumuz, Orhun Abideleri'nden seslenen Bilge Kağan'ın, Söğüt'te kutlu sancağı açan Ertuğrul Gazi'nin, İstanbul surlarını aşan Fatih Sultan Mehmet'in ve istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırıp, düşmanı İzmir'de denize döken ve bu zaferi cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bugün çatışmalı şiddet ortamlarını kardeşlik zeminine çeken, 40 yıllık terörle mücadele birikimimizden tecrübeyle süzülen bu özgün sentez, ilmik ilmik örülen Devlet Bahçeli modelidir, Türkiye modelidir, milli bir modeldir. Bu model, ithal reçeteleri elinin tersiyle iten, üçüncü gözü reddeden, milletimizin kendi sosyolojisinden, tarihinden ve devlet geleneğinden doğan, yarın dünya akademilerinde ve uluslararası krizlerde barışın anahtarı olarak okutulacak yerli ve milli bir örnektir."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ceza adalet sistemi ve infaz hukuku çerçevesinde sistematik terörü tamamen tarihe gömmeyi amaçlayan, iç cepheyi tahkim eden, sınırlı ve koşullu stratejik ve önemli bir adım olduğunu anlatan Akçay, "Terörsüz Türkiye, anaların gözyaşının dindiği, kaynaklarımızın terör baronlarına değil üretime, teknolojiye, eğitime aktığı bir Türkiye'dir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirerek, "Bu iş sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı koordinatörlüğünde oluşturulan kurul ile çözülecek bir mesele değildir. Bizzat halkın temsilcilerinin bu süreci denetlemesi, araştırması ve bütün şeffaflığıyla ortaya koyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "DEM Parti olarak söz konusu ülkelere yönelik olası bir asker gönderme tezkeresinin Meclis'e gelmesi durumunda hayır oyu vereceklerini" belirtti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmaları ile TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da işaret eden Günaydın, "Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye Gazze'de mazlumlar bombalanırken, 70 bin insan öldürülürken beraber bir askeri güç kurup da Filistin'e müdahale etme gereği duydu mu, buna ilişkin bir tek söz söylediniz mi?" ifadesini kullandı.

"Yapanlardan hesabın sorulması bizim temel yaklaşımımızdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'den acı haberler gelmeye devam ettiğini belirterek, soykırımcı İsrail çeteleri ve tüm faillerin uluslararası mahkemede cezalarını çekeceğine inandıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kararlı, büyük bir titizlikle ve başarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Devlet aklıyla, millet vicdanıyla, devlet ciddiyetiyle ve anaların doğasıyla bu süreci Allah'ın izniyle başarıyla ulaştırmaya kararlıyız. Bu sürecin başarıya ulaşmasını hiç kimsenin engellemesine de izin vermeyeceğiz. Somut adımları da oldu, bazı yerlerde silahların teslim edildiği ve bu süreçlerin yine devam ettiği ilgili kurulumuzun da süreci takip ettiği bir Terörsüz Türkiye sürecini beraber yaşıyoruz. Buradan geri adım atmadan, daha güçlü bir şekilde bu sürece devam edeceğiz."

Fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini de anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün de yine gözaltılar oldu. Bugün de yine soruşturma anlamında atılan adımlar var. Bu bitmiş bir süreç değil. Tüm soruşturmalar bitti, çalışmalar bitti, sadece bu kadar olsa bugün biz de hep beraber haykırız, 'Neden bunlardan hesap sorulmadı?' deriz. Ama bugün gerek Cumhurbaşkanımızın talimatıyla DDK gerek adli makamlarımız gerek bakanlıklarımız bu konuda soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmalar devam ettikçe tüm faillerin üzerine gidilerek tüm bu işi yapanlardan hesabın sorulması bizim temel yaklaşımımızdır. Biz 'hiç kimse üç beş kuruş para kazanacak' diye milletin dualarıyla kurulmuş hareket olarak bu işte yanlış yapan her kimse gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda kararlı bir şekilde yapılacak tüm soruşturmalarda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Genel Kurulda daha sonra Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyet, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

Kaynak: AA
PolitikaAK PartiEkonomiGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi Sonrası korkunç İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Milano’da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş’ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi Milano'da tasarım okuyacaktı: Cem Akaş'ın oğlu Can 19 yaşında yaşamını yitirdi
Ankara’da tarlada acı ölüm: Pancar sökme makinesinin bıçakları arasında kalan kadın öldü Ankara'da tarlada acı ölüm: Pancar sökme makinesinin bıçakları arasında kalan kadın öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Güney Kıbrıs’ta Suriyeli genci kaçıran maskeli 7 kişi, ona 20 euro taksi parası verip bıraktı Güney Kıbrıs'ta Suriyeli genci kaçıran maskeli 7 kişi, ona 20 euro taksi parası verip bıraktı
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
16:06
Simülasyon sonuçları: Galatasaray’ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe’nin yüzde 14
Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarında 'gözünün yaşına bakmayız' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei