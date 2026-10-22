Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarında \'gözünün yaşına bakmayız\' dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, fon soruşturmalarına ilişkin, "Biz 'hiç kimse üç beş kuruş para kazanacak' diye milletin dualarıyla kurulmuş hareket olarak bu işte yanlış yapan her kimse gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda kararlı bir şekilde yapılacak tüm soruşturmalarda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un yeni Anayasa yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösteren Özdağ, "TMSF Türkiye'nin en büyük holdingi haline geldi. Özgür medyadan niye çekiniyorsunuz?" diye konuştu.

Fon soruşturmalarına ilişkin eleştirilerde de bulunan Özdağ, iktidarı eleştirerek, "fon skandalında sorumluluğu bulunan herkesin istifa etmesi gerektiğini" savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulunda dün 5 maddesi kabul edilen, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin "Tasfiyenin yürütülmesine ilişkin genel esaslar ve fon pay sahipliğinin belirlenmesi" başlıklı maddesine yönelik AK Parti milletvekillerince verilen önergeye tepki gösteren Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar tarafının kendince haklı gerekçeleri olmakla birlikte burada yatırımcıların tamamının olağan şüpheli olarak kabul edildiği bir durum söz konusu. Bu insanlar bir an önce yatırımlarına, koydukları paraya ve paraların getirilerine kavuşmaya çalışıyorlar ama bu süreçle ilgili hala kendilerine gösterilmiş bir yol yok."

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni eleştirerek, düzenlemenin yeterince tartışılmadığını ve hızlıca yasalaştırılmak istendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulunda teklifin bir maddesinde önergeyle değişiklik yapıldığını hatırlatan Türeli, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilen yatırımcılar alacaklı statüsündeydi, şimdi yine tasfiye kapsamına alınıyor. Böyle bir şey olur mu? Kaç kişi bunlar? 455 bin kişinin içinde mi, yoksa ayrıca 3 bin kişilik bir sayıda bahsediliyor. Bu kişilerin fon paylarının toplam değeri ne kadar? Başlangıçta olmayan bu düzenlemeye sonradan neden gerek duyuldu?"

"Terörsüz Türkiye, barışın anahtarı yerli ve milli bir örnektir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının üzerinden tam 2 yıl geçtiğini anımsatarak, sürecin titiz bir çalışmayla bugün kurumsal ve tarihi bir zemine kavuştuğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye vizyonunun salt bir güvenlik politikası şeklinde görülmekten ziyade, devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı da kapsayan, toplumsal bütünlüğü, kardeşliği, milli dayanışmayı ve ülkemizin stratejik geleceğini esas alan, kapsamlı bir devlet politikası olduğuna dikkati çeken Akçay, şöyle devam etti:

"Devletin zamana ve şartlara göre değişen yapıları ve tutumları olabiliyor ancak değişmeyen tek bir ruhu vardır, o da ebet müddet devlet aklı, millet ebet müddet. Bizim yolumuz, Orhun Abideleri'nden seslenen Bilge Kağan'ın, Söğüt'te kutlu sancağı açan Ertuğrul Gazi'nin, İstanbul surlarını aşan Fatih Sultan Mehmet'in ve istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırıp, düşmanı İzmir'de denize döken ve bu zaferi cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bugün çatışmalı şiddet ortamlarını kardeşlik zeminine çeken, 40 yıllık terörle mücadele birikimimizden tecrübeyle süzülen bu özgün sentez, ilmik ilmik örülen Devlet Bahçeli modelidir, Türkiye modelidir, milli bir modeldir. Bu model, ithal reçeteleri elinin tersiyle iten, üçüncü gözü reddeden, milletimizin kendi sosyolojisinden, tarihinden ve devlet geleneğinden doğan, yarın dünya akademilerinde ve uluslararası krizlerde barışın anahtarı olarak okutulacak yerli ve milli bir örnektir."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ceza adalet sistemi ve infaz hukuku çerçevesinde sistematik terörü tamamen tarihe gömmeyi amaçlayan, iç cepheyi tahkim eden, sınırlı ve koşullu stratejik ve önemli bir adım olduğunu anlatan Akçay, "Terörsüz Türkiye, anaların gözyaşının dindiği, kaynaklarımızın terör baronlarına değil üretime, teknolojiye, eğitime aktığı bir Türkiye'dir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirerek, "Bu iş sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı koordinatörlüğünde oluşturulan kurul ile çözülecek bir mesele değildir. Bizzat halkın temsilcilerinin bu süreci denetlemesi, araştırması ve bütün şeffaflığıyla ortaya koyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "DEM Parti olarak söz konusu ülkelere yönelik olası bir asker gönderme tezkeresinin Meclis'e gelmesi durumunda hayır oyu vereceklerini" belirtti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmaları ile TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da işaret eden Günaydın, "Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye Gazze'de mazlumlar bombalanırken, 70 bin insan öldürülürken beraber bir askeri güç kurup da Filistin'e müdahale etme gereği duydu mu, buna ilişkin bir tek söz söylediniz mi?" ifadesini kullandı.

"Yapanlardan hesabın sorulması bizim temel yaklaşımımızdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'den acı haberler gelmeye devam ettiğini belirterek, soykırımcı İsrail çeteleri ve tüm faillerin uluslararası mahkemede cezalarını çekeceğine inandıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin kararlı, büyük bir titizlikle ve başarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Devlet aklıyla, millet vicdanıyla, devlet ciddiyetiyle ve anaların doğasıyla bu süreci Allah'ın izniyle başarıyla ulaştırmaya kararlıyız. Bu sürecin başarıya ulaşmasını hiç kimsenin engellemesine de izin vermeyeceğiz. Somut adımları da oldu, bazı yerlerde silahların teslim edildiği ve bu süreçlerin yine devam ettiği ilgili kurulumuzun da süreci takip ettiği bir Terörsüz Türkiye sürecini beraber yaşıyoruz. Buradan geri adım atmadan, daha güçlü bir şekilde bu sürece devam edeceğiz."

Fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini de anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün de yine gözaltılar oldu. Bugün de yine soruşturma anlamında atılan adımlar var. Bu bitmiş bir süreç değil. Tüm soruşturmalar bitti, çalışmalar bitti, sadece bu kadar olsa bugün biz de hep beraber haykırız, 'Neden bunlardan hesap sorulmadı?' deriz. Ama bugün gerek Cumhurbaşkanımızın talimatıyla DDK gerek adli makamlarımız gerek bakanlıklarımız bu konuda soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmalar devam ettikçe tüm faillerin üzerine gidilerek tüm bu işi yapanlardan hesabın sorulması bizim temel yaklaşımımızdır. Biz 'hiç kimse üç beş kuruş para kazanacak' diye milletin dualarıyla kurulmuş hareket olarak bu işte yanlış yapan her kimse gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda kararlı bir şekilde yapılacak tüm soruşturmalarda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Genel Kurulda daha sonra Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyet, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.