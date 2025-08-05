Abdullah Öcalan "Aşiretler sürece dahil edilmeli" çağrısında bulunmuş - Son Dakika
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Politika

Abdullah Öcalan "Aşiretler sürece dahil edilmeli" çağrısında bulunmuş

05.08.2025 11:06
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DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bazı aşiretlerin ismini vererek sürece katılması gerektiğini belirttiğini ve "İzol, Bucak, Karakeçili, Kalendar, Uzun, Türkan aşiretleri bu sürecin içinde yer almalı" dediğini aktardı.

DEM Parti'nin Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'da bir toplantı yapıldı. Toplantıda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan konuşma yaptı.

DEM PARTİ'NİN YEREL ÖRGÜTLENMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Öcalan ile son aile görüşmesinde Şanlıurfa üzerine konuştuklarını aktaran Ömer Öcalan, Öcalan'ın DEM Parti'nin yerel örgütlenmesini değerlendirdiğini, "Şanlıurfa'da nasıl büyüyeceksiniz, demokratik sistemi nasıl ilerleteceksiniz? Aşiretler, kanaat önderleri olmazsa bu mümkün mü?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

AŞİRETLERİN İSİMLERİNİ DE VERDİ

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bazı aşiretleri isim vererek sürece katılması gerektiğini belirttiğini ve "İzol, Bucak, Karakeçili, Kalendar, Uzun, Türkan aşiretleri bu sürecin içinde yer almalı" dediğini öne sürdü.

"Barış ve çözüm sürecini devletle yürütüyorsak, kendi iç sorunlarımızı da tartışmalıyız" diyen Öcalan, Kürtlerin yüzyıllar boyunca aşiret yapısıyla kimliğini koruduğunu ifade etti.

"ELLERİMİZİ BİRBİRİMİZE UZATMALIYIZ"

Öcalan ayrıca, "Bazı aşiretlerle sorun yaşanmış olsa da Önderlik, bunların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ellerimizi birbirimize uzatmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Abdullah Öcalan 'Aşiretler sürece dahil edilmeli' çağrısında bulunmuş - Son Dakika

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